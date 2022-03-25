За месяц военной агрессии в Украине россия совершила множество страшных преступлений, в частности против журналистов и медиа. Рашисты готовы на все, чтобы помешать свободе слова в нашей стране и остановить распространение правды, даже на убийство. По данным Института массовой информации, за месяц полномасштабной войны оккупанты совершили 148 преступлений против журналистов и медиа в Украине. Подробности — в материале.

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За месяц войны в Украине россия совершила 148 преступлений против журналистов и медиа. Об этом сообщает Институт массовой информации. Среди преступлений: убийства, ранения, угрозы, похищения журналистов, обстрелы телевышек, захваты редакций медиа, отключения украинского вещания и киберпреступления.

За период с 24 февраля по 23 марта были убиты пятеро журналистов при исполнении профессиональных обязанностей. Это оператор телеканала «LIVE» Евгений Сакун, бывший корреспондент «The New York Times» Брент Рено, оператор телеканала «Fox News» Пьер Закжевски, украинская журналистка Александра Кувшинова и журналистка российского «The Insider» Оксана Баулина. Все они были убиты в Киеве и области.

Еще трое журналистов погибли от рук российских захватчиков не во время выполнения профессиональных обязанностей. Это гражданский журналист информационного еженедельника «Вокруг тебя» Дилербек Шакиров, военный журналист Виктор Дударь и оператор телеканала «Сигма» Виктор Дедов. Неизвестной по сей день остается судьба фотокорреспондента Макса Левина.

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Ранения в результате обстрелов российских оккупантов получили по меньшей мере семеро журналистов на Киевщине, Сумщине и Николаевщине: датский журналист издания «Ekstra-Bladet» Стефан Вайхерт и фотограф Эмиль Фильтенборг, корреспондент британского телеканала «Sky News» Стюарт Рамзи, швейцарский журналист Гийом Брике, корреспондент «Радио Свобода» Марьян Кушнир, американский журналист Хуан Диего Эррера Арредондо и корреспондент американского телеканала «Fox News» Бенджамин Холл.

Под российские обстрелы попадали журналистка «Громадського» Виктория Рощина, двое журналистов чешского издания «Voxpot» ― Майда Сламова и Войтех Богач, а также съемочные группы «Фактов» ICTV, ТСН и «Настоящего времени».

Институту массовой информации известно о как минимум шести случаях захвата журналистов в заложники и жестокого обращения с ними. Пять случаев произошли в Запорожской области и один в Херсонской.

Кроме того, оккупанты обстреляли 10 телевышек, что повлекло полное или временное исчезновение телевизионного и радиовещания в восьми регионах Украины. Также по меньшей мере 70 региональных медиа вынуждены были прекратить работу в результате действий рашистов.

Ну и напоследок, ИМИ зафиксировал многочисленные DDoS-атаки на сайты украинских онлайн-медиа и общественных организаций, освещающих войну россии против Украины, а также фишинговые атаки на украинские редакции и журналистов.

Оккупанты обязательно понесут наказание за все свои преступления!

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