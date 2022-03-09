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Преступления россии в Украине ― куда подать доказательства и зафиксировать факты

09.03.2022

Россия коварно начала войну против Украины, атаковав из артиллерии города 24 февраля. Военные из россии продолжают ежедневно обстрелы гражданского населения, а у взятых в плен и убитых солдат найдены приказы атаковать гражданских. Все преступления, которые россия совершает в Украине, ведя войну против детей, женщин, больниц и детских садов, фиксируются соответствующими органами и будут предоставлены суду в Гааге. Офис Генерального прокурора вместе с международными партнерами создали сайт, на котором официально идет сбор доказательств военных и преступлений против человечности россии в Украине.

В настоящее время функционирует сайт https://warcrimes.gov.ua/, на котором можно оставлять и документировать преступления российских войск.

Офис Генерального прокурора вместе с украинскими и международными партнерами создал этот ресурс для надлежащего документирования военных преступлений и преступлений против человечности, совершенных русской армией в Украине.

Сайт:

  • ведет работу согласно международным стандартам;
  • защищает информацию и свидетелей;
  • сохраняет информацию для осуществления правосудия.

Задокументированные доказательства будут использоваться для уголовного преследования причастных к преступлениям в соответствии с украинским законодательством в Международном уголовном суде в Гааге и специальном трибунале после его создания.

Что является военным преступлением

Военное преступление (англ. war crime) — сознательное грубое нарушение законов и обычаев войны, объединяющее группу серьезных нарушений правил ведения боевых действий («закона войны») и норм и принципов международного гуманитарного права, совершаемое умышленно или по грубой неосторожности.

Военное преступление является одним из международно-правовых преступлений (преступлений по общему международному праву), к которым также относятся преступление геноцида, преступления против человечности и преступление агрессии.

Какие виды преступлений россиян в Украине фиксируют

  • повреждение объектов гражданской инфраструктуры;
  • обломки снарядов в черте города;
  • факты ранения/гибели гражданских лиц в результате применения оружия оккупантом;
  • расположение и использование военной техники в жилых кварталах города;
  • ведение боевых действий оккупантом в жилых кварталах города;
  • насилие в отношении медицинского персонала, повреждение медицинского транспорта, больниц, оборудования;
  • насилие по отношению к духовенству, повреждение/уничтожение культовых сооружений (храмов, мечетей, синагог и т. п.);
  • использование оккупантом гражданской одежды, униформы ВСУ, эмблем гуманитарных и медицинских учреждений;
  • факты физического насилия, лишения свободы гражданского населения оккупантом;
  • использование гражданской инфраструктуры в военных целях под прикрытием гражданских;
  • захват имущества, ограбление оккупационными силами;
  • отказ или лишение доступа к медицинской помощи.

Инструкция, как зафиксировать военное преступление

  1. Оставьте информацию о себе (она под надежной защитой).
  2. Опишите нарушения с указанием точного места и всех деталей (пострадавших, повреждения и т. п.).
  3. Загрузите фото- или видеодоказательства.

Отправляйте видео- и фотоматериалы, а также любую информацию согласно протоколу.

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