Преступления россии в Украине ― куда подать доказательства и зафиксировать факты
Россия коварно начала войну против Украины, атаковав из артиллерии города 24 февраля. Военные из россии продолжают ежедневно обстрелы гражданского населения, а у взятых в плен и убитых солдат найдены приказы атаковать гражданских. Все преступления, которые россия совершает в Украине, ведя войну против детей, женщин, больниц и детских садов, фиксируются соответствующими органами и будут предоставлены суду в Гааге. Офис Генерального прокурора вместе с международными партнерами создали сайт, на котором официально идет сбор доказательств военных и преступлений против человечности россии в Украине.
В настоящее время функционирует сайт https://warcrimes.gov.ua/, на котором можно оставлять и документировать преступления российских войск.
Офис Генерального прокурора вместе с украинскими и международными партнерами создал этот ресурс для надлежащего документирования военных преступлений и преступлений против человечности, совершенных русской армией в Украине.
Сайт:
- ведет работу согласно международным стандартам;
- защищает информацию и свидетелей;
- сохраняет информацию для осуществления правосудия.
Задокументированные доказательства будут использоваться для уголовного преследования причастных к преступлениям в соответствии с украинским законодательством в Международном уголовном суде в Гааге и специальном трибунале после его создания.
Что является военным преступлением
Военное преступление (англ. war crime) — сознательное грубое нарушение законов и обычаев войны, объединяющее группу серьезных нарушений правил ведения боевых действий («закона войны») и норм и принципов международного гуманитарного права, совершаемое умышленно или по грубой неосторожности.
Военное преступление является одним из международно-правовых преступлений (преступлений по общему международному праву), к которым также относятся преступление геноцида, преступления против человечности и преступление агрессии.
Какие виды преступлений россиян в Украине фиксируют
- повреждение объектов гражданской инфраструктуры;
- обломки снарядов в черте города;
- факты ранения/гибели гражданских лиц в результате применения оружия оккупантом;
- расположение и использование военной техники в жилых кварталах города;
- ведение боевых действий оккупантом в жилых кварталах города;
- насилие в отношении медицинского персонала, повреждение медицинского транспорта, больниц, оборудования;
- насилие по отношению к духовенству, повреждение/уничтожение культовых сооружений (храмов, мечетей, синагог и т. п.);
- использование оккупантом гражданской одежды, униформы ВСУ, эмблем гуманитарных и медицинских учреждений;
- факты физического насилия, лишения свободы гражданского населения оккупантом;
- использование гражданской инфраструктуры в военных целях под прикрытием гражданских;
- захват имущества, ограбление оккупационными силами;
- отказ или лишение доступа к медицинской помощи.
Инструкция, как зафиксировать военное преступление
- Оставьте информацию о себе (она под надежной защитой).
- Опишите нарушения с указанием точного места и всех деталей (пострадавших, повреждения и т. п.).
- Загрузите фото- или видеодоказательства.
Отправляйте видео- и фотоматериалы, а также любую информацию согласно протоколу.