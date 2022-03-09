Росія підступно почала війну проти Укаїни, атакувавши з артилерії наші міста 24 лютого. Військові з росії продовжують щодня обстріли цивільного населення, а у взятих у полон та убитих солдатів знайдено накази атакувати цивільних. Усі злочини, які росія здійснює в Україні, ведучи війну проти дітей, жінок, лікарень та дитячих садків, фіксуються відповідними органами і будуть надані суду в Гаазі. Офіс Генерального прокурора разом із міжнародними партнерами створили сайт, на якому офіційно йде збір доказів воєнних та злочинів проти людяності росії в Україні.

Наразі функціонує сайт https://warcrimes.gov.ua/ , на якому можна залишати і документувати злочини російських військ.

Офіс Генерального прокурора разом з українськими та міжнародними партнерами створив цей ресурс для належного документування воєнних злочинів та злочинів проти людяності, скоєних російською армією в Україні.

Сайт:

веде роботу згідно з міжнародними стандартами;

захищає інформацію та свідків;

зберігає інформацію для здійснення правосуддя.

Задокументовані докази використовуватимуться для кримінального переслідування причетних до злочинів відповідно до українського законодавства у Міжнародному кримінальному суді в Гаазі та спеціальному трибуналі після його створення.

Що є воєнним злочином

Воєнний злочин (англ. war crime) — свідоме грубе порушення законів та звичаїв війни, об’єднує групу серйозних порушень правил ведення бойових дій («закону війни») та норм і принципів міжнародного гуманітарного права, що вчиняється умисно або через грубу необережність.

Воєнний злочин є одним з міжнародно-правових злочинів (злочинів за загальним міжнародним правом), до яких також належать злочин геноциду, злочини проти людяності та злочин агресії.

Які види злочинів росіян в Україні фіксують

пошкодження об’єктів цивільної інфраструктури;

уламки снарядів у межах міста;

факти поранення/загибелі цивільних осіб унаслідок застосування зброї окупантом;

розташування та використання військової техніки в житлових кварталах міста, ведення бойових дій окупантом у житлових кварталах міста;

насилля щодо медичного персоналу, пошкодження медичного транспорту, лікарень, обладнання;

насильство щодо духовенства, пошкодження/знищення культових споруд (храмів, мечетей, синагог тощо);

використання окупантом цивільного одягу, однострою ЗСУ, емблем гуманітарних та медичних установ;

факти фізичного насилля, позбавлення волі цивільного населення окупантом;

використання цивільної інфраструктури з воєнною метою під прикриттям цивільних;

захоплення майна, пограбування окупаційними силами;

відмова чи позбавлення доступу до медичної допомоги.

Інструкція, як зафіксувати воєнний злочин

Залиште інформацію про себе (вона під надійним захистом). Опишіть порушення із зазначенням точного місця та всіх деталей (постраждалих, пошкодження тощо). Завантажте фото- або відеодокази.

Надсилайте відео- та фотоматеріали, а також будь-яку інформацію згідно з протоколом.

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