Злочини росії в Україні — куди подати докази та зафіксувати факти
Росія підступно почала війну проти Укаїни, атакувавши з артилерії наші міста 24 лютого. Військові з росії продовжують щодня обстріли цивільного населення, а у взятих у полон та убитих солдатів знайдено накази атакувати цивільних. Усі злочини, які росія здійснює в Україні, ведучи війну проти дітей, жінок, лікарень та дитячих садків, фіксуються відповідними органами і будуть надані суду в Гаазі. Офіс Генерального прокурора разом із міжнародними партнерами створили сайт, на якому офіційно йде збір доказів воєнних та злочинів проти людяності росії в Україні.
Наразі функціонує сайт https://warcrimes.gov.ua/ , на якому можна залишати і документувати злочини російських військ.
Офіс Генерального прокурора разом з українськими та міжнародними партнерами створив цей ресурс для належного документування воєнних злочинів та злочинів проти людяності, скоєних російською армією в Україні.
Сайт:
- веде роботу згідно з міжнародними стандартами;
- захищає інформацію та свідків;
- зберігає інформацію для здійснення правосуддя.
Задокументовані докази використовуватимуться для кримінального переслідування причетних до злочинів відповідно до українського законодавства у Міжнародному кримінальному суді в Гаазі та спеціальному трибуналі після його створення.
Що є воєнним злочином
Воєнний злочин (англ. war crime) — свідоме грубе порушення законів та звичаїв війни, об’єднує групу серйозних порушень правил ведення бойових дій («закону війни») та норм і принципів міжнародного гуманітарного права, що вчиняється умисно або через грубу необережність.
Воєнний злочин є одним з міжнародно-правових злочинів (злочинів за загальним міжнародним правом), до яких також належать злочин геноциду, злочини проти людяності та злочин агресії.
Які види злочинів росіян в Україні фіксують
- пошкодження об’єктів цивільної інфраструктури;
- уламки снарядів у межах міста;
- факти поранення/загибелі цивільних осіб унаслідок застосування зброї окупантом;
- розташування та використання військової техніки в житлових кварталах міста, ведення бойових дій окупантом у житлових кварталах міста;
- насилля щодо медичного персоналу, пошкодження медичного транспорту, лікарень, обладнання;
- насильство щодо духовенства, пошкодження/знищення культових споруд (храмів, мечетей, синагог тощо);
- використання окупантом цивільного одягу, однострою ЗСУ, емблем гуманітарних та медичних установ;
- факти фізичного насилля, позбавлення волі цивільного населення окупантом;
- використання цивільної інфраструктури з воєнною метою під прикриттям цивільних;
- захоплення майна, пограбування окупаційними силами;
- відмова чи позбавлення доступу до медичної допомоги.
Інструкція, як зафіксувати воєнний злочин
- Залиште інформацію про себе (вона під надійним захистом).
- Опишіть порушення із зазначенням точного місця та всіх деталей (постраждалих, пошкодження тощо).
- Завантажте фото- або відеодокази.
Надсилайте відео- та фотоматеріали, а також будь-яку інформацію згідно з протоколом.