Росія підступно почала війну проти Укаїни, атакувавши з артилерії наші міста 24 лютого. Військові з росії продовжують щодня обстріли цивільного населення, а у взятих у полон та убитих солдатів знайдено накази атакувати цивільних. Усі злочини, які росія здійснює в Україні, ведучи війну проти дітей, жінок, лікарень та дитячих садків, фіксуються відповідними органами і будуть надані суду в Гаазі. Офіс Генерального прокурора разом із міжнародними партнерами створили сайт, на якому офіційно йде збір доказів воєнних та злочинів проти людяності росії в Україні.

Наразі функціонує сайт https://warcrimes.gov.ua/ , на якому можна залишати і документувати злочини російських військ.

Офіс Генерального прокурора разом з українськими та міжнародними партнерами створив цей ресурс для належного документування воєнних злочинів та злочинів проти людяності, скоєних російською армією в Україні.

Сайт:

Задокументовані докази використовуватимуться для кримінального переслідування причетних до злочинів відповідно до українського законодавства у Міжнародному кримінальному суді в Гаазі та спеціальному трибуналі після його створення.

Воєнний злочин (англ. war crime) — свідоме грубе порушення законів та звичаїв війни, об’єднує групу серйозних порушень правил ведення бойових дій («закону війни») та норм і принципів міжнародного гуманітарного права, що вчиняється умисно або через грубу необережність.

Воєнний злочин є одним з міжнародно-правових злочинів (злочинів за загальним міжнародним правом), до яких також належать злочин геноциду, злочини проти людяності та злочин агресії.

Надсилайте відео- та фотоматеріали, а також будь-яку інформацію згідно з протоколом.

