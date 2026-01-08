130 військових медиків пройшли програму психологічного відновлення та зустрілися з міністром оборони Швеції

У Швеції відбулась програма психологічного відновлення для українських військових медиків, яку організував благодійний фонд Repower. Це вже 18 програма фонду, яку пройшли 130 учасників. Загалом, з 2022 року програми Repower відвідало майже 1400 українських військових медиків та лікарів. Як це було цього разу – про щоденні практики та стратегічно важливі для України зустрічі – розповідаємо у матеріалі.

Програма психологічного відновлення

До формування програм психологічного відновлення військових медиків команда Repower підходить ретельно, залучаючи професійних фахівців: багато воркшопів з психологами, майндфулнес, дихальні практики, рефлексії, вправи на координацію, зниження стресу, нейропластика, йога, співанкарство. На програмах з учасниками працює команда психологів та психотерапевтів громадської організації «Вільний вибір» і, окрім групових практик, кожен має опцію індивідуальних сесій з фахівцем.

Програма включає велику кількість різноманітних активностей і побудована таким чином, щоб кожен зміг знайти те, що йому допоможе відновити сили та переключитися. Учасники отримують новий досвід та враження – арт-тури, різні види спорту, у тому числі серфбординг, плетіння паракордових браслетів, створення Різдвяних павуків, співи біля вогнища, музейні дні та концертні програми, наприклад, це може бути опера чи оркестрова музика.

Окрім цього, програма грудня була наповнена ще й важливими міжнародними знайомствами та зустрічами, стратегічно важливими для України – у тому числі, зустріч з міністром оборони Швеції Полем Йонсоном, про яку розповідаємо далі.

День обміну досвідом між українськими військовими медиками та шведськими лікарями

Складовою кожної з програм є обмін досвідом. У цей день українські військові медики презентують представникам шведської медицини власні кейси, протоколи й рішення, сформовані в умовах реальної війни.

Як зазначає співзасновниця благодійного фонду Repower Марина Садикова: «Україна постає як носій унікального знання та практичного досвіду. Такими заходами ми посилюємо сприйняття України як рівноправного професійного партнера. Для нас важливо, щоб під час таких зустрічей Україну бачили не через заголовки новин, а через реальних людей. Шведські колеги мають можливість почути живі історії, реальну ситуацію, побачити конкретних медиків та інколи впізнати в них своїх синів чи колег, або поставити себе на місце українського лікаря, який щодня працює в умовах війни. Це обмін, що працює в обидва боки – поєднання шведської системності, знань і технологій з українським досвідом адаптації та швидких рішень»

Такі зустрічі створюють довіру, професійні зв’язки та основу для довгострокової міжнародної підтримки України. А для наших медиків це ще й відчуття визнання і сенсу, яке допомагає залишатися в строю. Обмін досвідом відображав справжнє розуміння того, з чим щодня стикаються українські військові медики на передовій.

«Проєкти, які ми проводимо за кордоном – це ще й можливість для наших військових ближче познайомитися з волонтерами, організаціями, компаніями, які допомагають Україні, поспілкуватися з Міністром оборони і представниками інших структур. Будучи на програмі у Швеції, учасники бачать, що там дуже дбайливо ставляться до питань ментального здоров’я і як результат – самі краще починають розуміти важливість цього», – коментує співзасновниця благодійного фонду Repower Катерина Сердюк.

Зустріч з Міністром оборони Швеції Полом Йонсоном

Подію обміну досвідом відвідав міністр оборони Швеції Пол Йонсон, який після офіційної частини зустрічі виділив додатковий час, щоб неформально поспілкуватися з учасниками, особисто повзаємодіяти з ними, відповісти на запитання та підписати на згадку прапори.

Максим Стеблін, військовий медик ОШБ Лють, запитав думку міністра щодо психологічної підтримки військових – чи має Швеція плани та протоколи у цій сфері? Міністр чесно відповів, що у Швеції наразі немає практичного досвіду роботи з такими викликами, і що вони готові підтримувати Україну у цьому напрямку. Водночас він підкреслив, що сьогодні саме українська сторона, зокрема благодійний фонд Repower, має найбільший практичний досвід психологічної підтримки військових в умовах війни. Для України та фонду Repower це надзвичайно важливе визнання.

Для українських військових лікарів і медиків, які щодня працюють у реаліях війни, це була рідкісна й потужна можливість говорити відкрито – ставити запитання, ділитися досвідом і, що найважливіше, бути справді почутими. Ця зустріч підкреслила важливість змістовного діалогу як основи ефективної міжнародної підтримки України.

Стратегічні зустрічі та допомога Україні

Також під час програми відбулася важлива зустріч з шведською державною агенцією цивільної безпеки MSB та її представником – генеральним директором Мікаелем Фріселем. Саме через MSB у 2025 році уряд Швеції включив благодійний фонд Repower у 19-й пакет допомоги для України.

Українські військові мали зустрічі з компанією Apotea, волонтерською організацією Quatermster for Ukraine та компанією Snigel, які подарували учасникам рюкзаки, укомплектовані медичними препаратами та обладнанням.

Королівський Різдвяний концерт

Подія, яка залишиться у пам’яті учасників як один з найтепліших моментів. У кафедральному соборі Storkyrkan у Стокгольмі відбувся a Festival of Nine Lessons and Carols. Це одна з найдавніших і найшанованіших різдвяних традицій Європи, що бере початок у King’s College, Cambridge. Storkyrkan – головний кафедральний собор Стокгольма, місце коронацій, королівських Богослужінь і подій, що формували моральний і історичний ландшафт країни протягом століть.

Цього року серед запрошених гостей були українські військові медики – разом із представниками шведського суспільства, культури, науки та держави. А читання дев’яти біблійних уроків і запалювання свічок традиційно було довірене видатним діячам року – професору, офіцеру, представниці королівської родини – принцесі Крістін. І серед них – українська бойова медикиня Світлана. Особливим моментом вечора стало й те, що в стінах Storkyrkan прозвучав «Щедрик» Миколи Леонтовича.

Як коментує Катерина Сердюк: «У поєднанні з присутністю наших військових медиків це створило особливий сенс: у просторі, де формуються традиції й пам’ять, Україна була важливим голосом. Саме заради цього існує Repower. Щоб військові медики не залишалися на узбіччі після того, як зробили неможливе. Щоб їх бачили не лише як частину війни, а як людей, чий досвід, біль і світло важливі для спільного майбутнього».

Якими повертаються з програм українські військові медики та медикині

Як зазначає Катерина Сердюк: «Звичайно, з програм учасники повертаються з відчуттям полегшення і відпочинку, вони отримують інструменти, які забирають з собою на службу – практики дихання, практики стабілізації, підтримки інших. У їх роботі це дуже важливі інструменти, якими можуть ділитися з побратимами та посестрами, навіть не будучи психологами.

Коли ти маєш змогу вибратися на деякий час і відновитися, вперше повернутися до себе та зрозуміти, що відбувається всередині, це дає можливість не тільки бути вмотивованим повертатися далі на службу, розуміти якою Україну хочемо бачити в цілому, але й усвідомлювати, що ти не сам у цій боротьбі».

