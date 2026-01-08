130 военных медиков прошли программу психологического восстановления и встретились с министром обороны Швеции

130 военных медиков прошли программу психологического обновления и встретились с министром обороны Швеции
08.01.2026
Навіки в строю. Загинув декоратор-постановник проєктів СТБ «Зважені та щасливі» і «МастерШеф» Юрій Мигашко
«Я ляжу, але воно не заїде в Україну»: як українка зупинила італійця на кордоні й запустила хвилю підтримки в соцмережах
«Рамен» та обійми біля лінії фронту: команда МастерШеф провела майстерклас і частувала наших героїв
Starlight Media та рух «Жовта стрічка» створюють гімн, що в новорічну ніч об’єднає усю країну
Зимний культурный дайджест: художественные и образовательные события
У тебя есть талант светить сквозь тьму: Starlight Media заявляет сезон 2026