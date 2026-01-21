Онлайн карта воздушной тревоги в Украине: где воздушная тревога сейчас

Карта воздушной тревоги онлайн ― как посмотреть где угроза

Кроме приложений существуют онлайн карты тревоги по Украине. С начала полномасштабного вторжения россии в Украину на волонтерских основах было создано несколько карт, на которых в режиме онлайн отображается информация об угрозах. Редакция STB.UA рассказывает о наиболее популярных среди них, о настройках и условных обозначениях. Карту воздушной тревоги онлайн ― смотрите в материале.

Сегодня украинцы могут воспользоваться несколькими картами воздушной тревоги. Все они сделаны на волонтерской основе, а также не являются основными источниками информации о тревоге. Однако на картах онлайн можно посмотреть, где опасность ракетного удара сейчас.

Карты обновляются автоматически в промежутках 15-60 секунд.

Карта воздушных тревог Alerts.in.ua

Проект создан командой Украинский Дзен на волонтерских началах. Использована векторная карта Rino ap Codkelden. Если карта не отображается, перейдите по ссылке.

Как включить сигнал воздушной тревоги онлайн на картах

Для пользователей ПК есть возможность включить сирену – ПК будет издавать звук сирены, когда объявят воздушную тревогу.

Выберите область и щелкните значок колокольчика.

После этого выполните, что написано в инструкции. Браузер будет вам сообщать о тревоге в регионах.

Также для большего удобства можно увеличивать и уменьшать контрастность ― от этого онлайн карта воздушных тревог будет видна лучше.

Карта Vladinir Klimenko

Карта создана на волонтерских основах, показывает в какой области сейчас воздушная тревога, и в каких городах области она была в последний раз.

На ней можно включить звук воздушной тревоги.

Карта Alarm map online

Ее создали разработчики украинского офиса ArgoPrep. Карта показывает не только, в каких регионах воздушная тревога, но где есть опасность химического поражения.

Можно переключиться в темный или светлый режим.

Разработчики этой карты создали приложение для воздушной тревоги в сотрудничестве с Минцифрой.

Ссылка: https://alarmmap.online/

