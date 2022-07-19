Воздушная тревога: как загрузить мобильное приложение на телефон

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Воздушная тревога: как установить и настроить приложение

19.07.2022

Не везде в Украине стоят сирены, не всегда люди могут услышать о воздушной тревоге. Поэтому, с началом полномасштабного вторжения россии в Украину, для украинцев сделали приложение «Воздушная тревога», оповещающее об опасности. Редакция STB.UA рассказывает, как установить порграмму «Воздушная тревога» и как приложение сообщает об опасности.

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С начала опасности украинские программисты при поддержке Минцифры создали приложение, оповещающее о воздушной тревоге ― для людей, у которых нет или не работают сирены, находящиеся в укрытиях. Загрузить его можно с Google Play Market и App Store, поэтому им могут пользоваться владельцы любых смартфонов.

Приложение не тратит мегабайты трафика ― об этом правительство договорилось с операторами связи. А также оно дает возможность посылать звуковой сигнал тревоги или только световой. Кроме того, правительство создало телеграмм-канал «Воздушная тревога».

«Создан единственный Telegram-канал (https://t.me/air_alert_ru) «Воздушная тревога», дублирующий все уведомления приложения. Это дополнительная возможность получить сигнал тревоги», ― рассказали в ведомстве.

Приложение выпустила компания Ajax Systems по инициативе IT-компании stfalcon.com и при поддержке Минцифры. Оно регулярно получает обновление соответственно с отзывами пользователей.

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На второй день приложение стало первым в новостном сегменте украинского AppStore, за неделю его загрузили уже более 2 млн пользователей. Через две недели было 3,5 млн пользователей приложением. А сейчас пользователей миллионы ― на Google Play Market цифра перевалила за 5+ миллионов.

Воздушная тревога ― как установить приложение

  • Установите приложение через Google Play Market или AppStore.
  • Предоставьте ему разрешение отправлять сообщения и важные предупреждения.
  • Выберите область или район, где вы хотите получать уведомления. В приложении доступны все области Украины.
  • Следите за началом и окончанием воздушных тревог.

Приложение не собирает персональные данные или данные о геолокации. Сначала в настройках включен сигнал ― он громкий и похож на оригинальную сирену. В настройках можно отключить звук ― тогда будет только визуальное предупреждение на экране.

Как работает приложение Воздушная тревога

  • Оператор облгосадминистрации получает сигнал о воздушной тревоге.
  • Оператор немедленно передает информацию на пульт.
  • Приложение отправляет тревожное оповещение пользователям, избравшим соответствующую область.
  • Как только оператор посылает сигнал об отбое тревоги, пользователи приложения получают соответствующее уведомление.

В одном из последних обновлений немного уменьшили громкость сигнала тревоги по просьбе пользователей.

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