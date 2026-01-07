Навіки в строю. Загинув декоратор-постановник проєктів СТБ «Зважені та щасливі» і «МастерШеф» Юрій Мигашко

Болючі новини для нашої команди. У боях за Україну загинув наш колега — Юрій Мигашко. Юрій понад 10 років працював у команді СТБ та Нового каналу. Він був постановником, а також декоратором-постановником проєктів «Зважені та щасливі» та «МастерШеф» у Starlight Production.

У березні 2022 року Юрій добровільно долучився до Сил оборони України, щоб захистити нашу країну від ворога. На жаль, декілька днів тому він загинув у боях на Сумському напрямку.

Наші серця, думки та підтримка — разом із родиною, близькими, друзями та колегами Юрія.

Вічна памʼять і вічна слава воїну та нашому колезі Юрію Мигашку!

Прощання з Юрієм Мигашком відбудеться 10 січня 2026 року:

09:00 — морг, вул. Оранжерейна, 9

— морг, вул. Оранжерейна, 9 10:00 — біля будинку, вул. Оноре де Бальзака, 92

— біля будинку, вул. Оноре де Бальзака, 92 10:30 — Лісове кладовище, Алея Слави

Підтримати родину Юрія можна за реквізитами: 4149 5100 3938 1886 — картка дружини Тетяни.

