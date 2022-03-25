За місяць воєнної агресії в Україні росія скоїла безліч страшних злочинів, зокрема проти журналістів і медіа. Рашисти готові на все, щоб перешкодити свободі слова в нашій країні і зупинити поширення правди, навіть на вбивство. За даними Інституту масової інформації, за місяць повномасштабної війни окупанти скоїли 148 злочинів проти журналістів і медіа в Україні. Подробиці — в матеріалі.

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За місяць війни в Україні росія скоїла 148 злочинів проти журналістів і медіа. Про це повідомляє Інститут масової інформації. Серед злочинів: вбивства, поранення, погрози, викрадення журналістів, обстріли телевеж, захоплення редакцій медіа, відключення українського мовлення та кіберзлочини.

За період з 24 лютого по 23 березня було вбито п’ятьох журналістів під час виконання професійних обов’язків. Це оператор телеканалу «LIVE» Євген Сакун, колишній кореспондент «The New York Times» Брент Рено, оператор телеканалу «Fox News» П’єр Закжевський, українська журналістка Олександра Кувшинова і журналістка російського «The Insider» Оксана Бауліна. Всі вони були вбиті в Києві та області.

Ще троє журналістів загинули від рук російських загарбників не під час виконання професійних обов’язків. Це цивільний журналіст інформаційного тижневика «Навколо тебе» Ділербек Шакіров, військовий журналіст Віктор Дудар і оператор телеканалу «Сігма» Віктор Дєдов. Невідомою донині залишається доля фотокореспондента Макса Левіна.

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Поранення внаслідок обстрілів російських окупантів отримали щонайменше семеро журналістів на Київщині, Сумщині та Миколаївщині: данський журналіст видання «Ekstra-Bladet» Стефан Вайхерт і фотограф Еміль Фільтенборг, кореспондент британського телеканалу «Sky News» Стюарт Рамзі, швейцарський журналіст Гійом Бріке, кореспондент «Радіо Свобода» Мар’ян Кушнір, американський журналіст Хуан Дієго Еррера Арредондо і кореспондент американського телеканалу «Fox News» Бенджамін Голл.

Під російські обстріли потрапляли журналістка «Громадського» Вікторія Рощина, двоє журналістів чеського видання «Voxpot» ― Майда Сламова і Войтех Богач, а також знімальні групи «Фактів» ICTV, ТСН і «Настоящего времени».

Інституту масової інформації відомо про щонайменше шість випадків захоплення журналістів у заручники і жорстокого поводження з ними. П’ять випадків сталися в Запорізькій області та один у Херсонській.

Крім того, окупанти обстріляли 10 телевеж, що спричинило повне або тимчасове зникнення телевізійного і радіомовлення у восьми регіонах України. Також щонайменше 70 регіональних медіа змушені були припинити роботу внаслідок дій рашистів.

Ну і наостанок, ІМІ зафіксував численні DDoS-атаки на сайти українських онлайн-медіа та громадських організацій, які висвітлюють війну росії проти України, а також фішингові атаки на українські редакції та журналістів.

Окупанти обов’язково будуть покарані за всі свої злочини!

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