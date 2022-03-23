В Киевской области исчез фотожурналист Макс Левин

За время войны в Украине жертвой российских военных стал не один журналист. Рашисты сознательно ведут грязную войну и пытаются любыми способами скрыть правду о своих жестоких преступлениях. Таким же образом, предположительно, в зоне боевых действий под Киевом исчез известный украинский фотожурналист Макс Левин.

Фото: Facebook Maks Levin

В Вышгородском районе Киевской области исчез украинский фотожурналист Макс Левин. Его работы известны во всем мире, ведь он сотрудничал с такими агентствами как Reuters, BBC, TRT World, Associated Press, Hromadske. В последний раз Макс Левин выходил на связь 13 марта. В тот день он был в районе боевых действий, которые собирался снимать.

Известно, что Макс оставил свою машину возле села Гута Межигорская и пошел в сторону села Мощун. Последнее сообщение он отправил в 11:23 и больше на связь не выходил. Об этом «Укринформу» сообщил его друг Маркиян Лысейко.

Оказалось, что в районе, где Макс Левин должен был снимать, в тот день начались активные боевые действия. Предполагается, что он мог получить ранение или попасть в плен к российским военным.

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