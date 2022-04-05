Позавчера весь мир всколыхнули фотографии погибших украинцев в Буче, Ирпене и Гостомеле. российские войска еще раз показали свою жестокость и доказали, что их зверским преступлениям нет никакого оправдания. Это подтверждает и международная правозащитная организация Human Rights Watch. Она задокументировала несколько военных преступлений россии против украинцев. От зафиксированных случаев просто стынет кровь в жилах. Однако весь мир должен знать правду, а потому мы делимся с вами историями украинцев, пострадавших от преступлений россиян.

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Международная правозащитная организация Human Rights Watch задокументировала случаи нарушения российскими вооруженными силами законов войны против мирного населения на оккупированных территориях Черниговской, Харьковской и Киевской областей Украины.

«Случаи, которые мы задокументировали, представляют собой неописуемую намеренную жестокость и насилие в отношении гражданского населения Украины. Изнасилования, убийства и другие насильственные действия в отношении людей на оккупированных россией территориях следует расследовать как военные преступления», — говорит Хью Уильямсон, директор Human Rights Watch в Европе и Центральной Азии.

Организация путем личного и телефонного разговора опросила 10 человек, в том числе свидетелей, пострадавших и местных жителей оккупированных россией территорий. Приводим их истории далее.

Жестокое изнасилование на Харьковщине

13 марта российский военный избил и неоднократно изнасиловал Ольгу (это не ее настоящее имя) — 31-летнюю женщину в Малой Рогани, селе Харьковской области, которое на тот момент контролировали российские войска.

Российские солдаты вошли в село 25 февраля, рассказала Ольга. В тот день примерно 40 жителей села, преимущественно женщины и девушки, находились в подвале местной школы. Она была там со своей 5-летней дочерью, матерью, 13-летней сестрой и 24-летним братом.

Около полуночи 13 марта российский солдат выбил дверь и ворвался в школу. Он имел при себе автомат и пистолет, зашел в подвал и приказал всем построиться. Ольга стояла, держа спящую дочь. Он сказал ей отдать ему девочку, но она отказалась. Солдат сказал ее брату выйти вперед и приказал остальной группе встать на колени, иначе, по его словам, он расстреляет всех в подвале.

Солдат приказал ее брату следовать за ним, чтобы помочь найти пищу. Они ушли и вернулись через час или два. После этого солдат сел на пол.

«Люди начали спрашивать, можно ли пойти в туалет, и он позволил им группами по двое и трое», — рассказала Ольга. После этого люди начали устраиваться на ночь. Солдат подошел к Ольге и приказал ей идти за ним.

Россиянин отвел женщину в классную комнату на втором этаже, где наставил на нее пистолет и сказал раздеваться. Она рассказывает: «Он принудил меня к оральному сексу. Все время он держал пистолет возле моего виска или вставлял его мне в лицо. Дважды он выстрелил в потолок и сказал, что это придаст мне больше “мотивации”».

Он изнасиловал ее, а потом сказал ей сесть на стул. Ольга сказала, что ей очень холодно в неотапливаемой школе, и спросила, можно ли одеться. Но солдат позволил ей надеть лишь верхнюю одежду и запретил надевать белье и брюки. «Пока я одевалась, солдат сказал мне, что он русский, представился [имя не раскрывается] и сообщил, что ему 20 лет. Он сказал, что я напомнила ему девушку, с которой он ходил в школу», — рассказала Ольга.

Солдат приказал женщине пойти в подвал и взять вещи, чтобы она осталась с ним в классе. Она отказалась. «Я знала, что моя дочь будет плакать, если увидит меня», — сказала она. Солдат достал нож и сказал ей сделать так, как он приказывает, если она хочет снова увидеть своего ребенка. Он снова изнасиловал ее, приставил нож к горлу и разрезал кожу на шее. Солдат также порезал ей щеку ножом и отрезал немного волос. Россиянин ударил женщину книгой по лицу и дал несколько пощечин. На фотографиях, которыми она поделилась с Human Rights Watch, видны порезы и синяки на шее и лице.

Около 7 утра 14 марта солдат сказал Ольге найти ему пачку сигарет. Они вместе спустились вниз. Женщина попросила охранника дать солдату несколько сигарет. После того как россиянин получил их, он ушел.

В тот день Ольга с семьей пешком пошла в Харьков, где волонтеры оказали ей первую медицинскую помощь. Они переехали в бомбоубежище. «Мне повезло, что я жива», — говорит женщина. Сейчас власть готовит уголовное дело, которое планирует подать в прокуратуру Украины.

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Казнь гражданских мужчин на Черниговщине

27 февраля российские военные схватили шестерых мирных мужчин в селе Старый Быков Черниговской области и расстреляли их. Татьяна из соседнего села Новый Быков пообщалась с родственниками четырех убитых мужчин. Она рассказала Human Rights Watch, что 27 февраля был взорван мост между Новым Быковом и Старым Быковом, а российские войска обстреляли оба села. Тогда в Старый Быков вошла колонна российской бронетехники.

«Большинство людей из-за обстрелов прятались в своих подвалах, а солдаты ходили от двери к двери», — рассказала Татьяна. Из дому бойцы забрали шестерых мужчин:

«Они взяли шестерых мужчин из трех разных семей. Одна мать потеряла обоих своих сыновей. Еще одному парню было около 20 лет, его звали Богдан, я хорошо знаю его мать. Она мне рассказала, что солдаты сказали ей ждать возле дома, пока они заберут ее сына… чтобы допросить. То же самое говорили и другим семьям. Вместо этого они взяли этих шестерых мужчин, отвели их в дальний конец села и расстреляли».

Виктория, мать одного из погибших мужчин, рассказала Human Rights Watch подробности преступления россиян.

«Они забрали моего сына Богдана [29 лет] и шурина Сашу [39 лет]. Мы были в подвале [из-за обстрела], поэтому не видели. Они вышли покурить. А потом подбежал наш сосед и сказал, что видел, как они [россияне] забрали Богдана, Сашу и еще нескольких парней», — рассказала Виктория.

Виктория выбежала на улицу, чтобы расспросить российских солдат на блокпосту, что случилось. «Они сказали нам не волноваться, что [солдаты] их немного попугают, а потом отпустят. Мы отошли примерно на 50 метров… и услышали выстрелы. Это было около 18:20».

Виктория рассказала, что на следующий день они с сестрой вышли на поле и увидели тела, которые лежали возле дома:

«Трое были с одной стороны здания, но не мой сын и шурин. Мы пошли на другую сторону и увидели [Богдана, Сашу и еще одного]. Они лежали там. Им выстрелили в голову. Их руки были связаны за спиной. Я посмотрела на тело сына, его карманы были пусты, у него не было ни телефона, ни ключей, ни документов».

Виктория попросила у военных на блокпосту разрешения забрать тела, но те ей отказали. Сильные обстрелы продолжались следующие несколько дней.

7 марта, рассказала Виктория, она снова попросила у бойцов разрешения забрать тела: «На блокпосту сказали идти на кладбище, пообещали привезти тела… Все [соседи] пришли, 75 человек… Мы похоронили всех в один день, в отдельных могилах».

Виктория рассказала, что другими четырьмя мужчинами, которых похоронили в тот день, были: 40-летний Владимир, 40-летний Александр и двое братьев — 31-летний Игорь и 33-летний Олег.

Российские солдаты также забрали все дрова у жителей села, не оставив им ничего для приготовления пищи и отопления домов.

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Убийство на площади в Буче

4 марта в Буче российские военные казнили мужчину и угрожали казнить еще четверых, сообщила учительница, ставшая свидетелем убийства. Она рассказала, что услышала стрельбу около семи утра и увидела три российских бронеавтомобиля и четыре грузовика «Камаз», которые ехали по ее улице. Учительница спряталась в подвале со своими двумя собаками, когда услышала звуки разбитого стекла, а затем и разбитой входной двери. Голоса извне сказали [на русском языке]: «Выходите немедленно, иначе мы бросим гранату».

Женщина закричала, что она одна в погребе, и вышла с поднятыми руками.

«На улице были трое мужчин, двое [российских] солдат и командир. Они взяли мой телефон и проверили его, а потом сказали мне взять документы и идти с ними», — рассказала жительница Бучи. Идя с солдатами по улице, она увидела, что они также забирают и ее соседей.

«Нас отвезли туда, где раньше был офис “АгроБудпостач”. Рядом с домом есть автостоянка и небольшой сквер. На той площади собрали людей, преимущественно женщин, но среди нас было и несколько мужчин старше 50 лет. Там было около 30 военных, и командир имел знак отличия на форме [десантника]. Он говорил с акцентом из западной или центрально-западной россии… Я сама родилась в россии, а потому разбираюсь в таких вещах. Все солдаты были худыми и выглядели плохо», — рассказала женщина.

Она рассказала, что бойцы вывели на площадь около 40 человек, у всех отобрали телефоны, проверили документы, спросили, кто из них состоит в территориальной обороне или отрядах местной самообороны.

«Две женщины попросились пойти в туалет. Одна из них была беременна. Я пошла с ними. Солдат показал нам дорогу к туалету, который был у здания, кажется, там был их штаб. Здание было длинным. Вдоль стены с другой стороны мы увидели большую лужу крови», — вспоминает женщина.

По ее словам, они ждали на площади часами в очень холодную погоду:

«В один момент привели одного молодого человека, потом еще четверых. Солдаты приказали им снять сапоги и куртки. Они заставили их встать на колени на обочине дороги. Российские солдаты сняли с них футболки. Одному из них выстрелили в затылок. Он упал. Женщины закричали. Остальные четверо мужчин просто стояли на коленях. Командир сказал остальным людям на площади: “Не волнуйтесь. Вы все нормальные, а это грязь. Мы здесь, чтобы очистить вас от грязи”».

Она рассказала, что еще через несколько часов солдаты отвели людей домой. Остальные четверо мужчин оставались на коленях, когда она ушла. Женщина рассказала, что когда ей удалось уехать из города 9 марта, тело молодого человека все еще лежало там, где его застрелили.

Обстрелы гражданских людей в бомбоубежищах Ворзеля

40-летний житель Бучи Дмитрий рассказал Human Rights Watch, что он и его семья бежали из города 7 марта из-за постоянных обстрелов. По его словам, люди не знали никаких безопасных путей эвакуации, поэтому шли пешком, укутавшись в белые простыни и маша белыми простынями, около пяти километров до села Ворзель.

Оказавшись в Ворзеле, они обосновались на две ночи в подвале двухэтажного дома с группой местных жителей. Дмитрий рассказал, что с ними в подвале была женщина, которая имела ранения груди и ног. Другие люди в подвале рассказали ему, что в нее выстрелили накануне, когда российские солдаты ворвались в тот же подвал и бросили внутрь дымовую шашку. Несколько человек запаниковали и выбежали на улицу, где российские солдаты расстреляли их. Погиб и 14-летний ребенок, получив выстрел в голову. Женщина была ранена.

Дмитрий сообщил, что эта женщина умерла на следующий день, 8 марта. Вместе с несколькими местными жителями он похоронил ее возле бомбоубежища.

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Поиск «националистов» вблизи Ирпеня

4 марта российские военные угрожали казнить мужчину и его сына в селе Забучье возле Ирпеня. Местный житель рассказал, что российские войска вошли в село, где он вместе с 10 людьми, в том числе с семьей из Ирпеня, прятались в подвале дома. Он сказал, что 13 солдат вошли в его дом, чтобы обыскать его:

«Бойцы спросили о моем 34-летнем сыне, который состоит в территориальной обороне. Он вышел им навстречу. Они спросили, кто был в доме, а потом обыскали его и все там перевернули вверх дном… На заднем дворе нашли мое охотничье ружье и бутылку с бензином. Командир российских военных сказал подчиненным: “Отведите их [меня и моего сына] к дереву на улице и расстреляйте”. Они вывели нас на улицу. Один из солдат выступил против. Они забрали нас в дом и приказали моему сыну раздеться догола, потому что хотели найти у него националистические татуировки», — вспоминает мужчина.

В дома на их улице врывались и другие солдаты. Они выносили оттуда сумки и мешки с вещами. После этого они уехали.

«Я забрал семью и всех, кто был в подвале, и мы сбежали на двух машинах. Моя жена вместе с сыном и 80-летней матерью находятся сейчас у дочери в Ходосовке», — рассказал мужчина.

россия обязательно будет наказана за все свои страшные преступления!

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