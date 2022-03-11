С 24 февраля россия подло обстреливает гражданских украинцев, их дома, больницы, детсады и роддома. Уже неделю продолжаются попытки эвакуации украинцев из Ирпеня, Бучи и Гостомеля. 6 марта мужчина отпустил жену и детей эвакуироваться из Ирпеня, однако все погибли из-за обстрела оккупантами.

6 марта семья украинца Сергея Перебийноса погибла от минометных обстрелов под Ирпенем, так и не дойдя до эвакуационных автобусов. Ужасно то, что о гибели родных мужчина узнал из сообщений в Twitter.

Их расстреляли 6 марта в селе Романовка под Ирпенем. Жена Сергея ― главный бухгалтер компании SE Ranking Татьяна Перебийнис. Их двое детей ― 9-летняя Алиса и 18-летний Никита.

Дети погибли на месте, а их мать скончалась в больнице, сообщил Сергей.

Слова мужчины приводит издание «The New York Times». На момент обстрела он был на востоке, куда еще до этого поехал ухаживать за матерью, перенесшей коронавирус. Сейчас он безгранично скорбит о семье.

Семья Сергея ― переселенцы с Донбасса, покинувшие родной дом в 2014 году. За три дня до трагедии они писали в соцсетях, что намерены эвакуироваться, потому что россия планирует обстрелы Ирпеня самолетами.

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