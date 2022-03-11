З 24 лютого росія підло обстрілює цивільних українців, їхні будинки, лікарні, дитсадочки та пологові. Вже тиждень тривають спроби евакуації українців з міст Ірпінь, Буча та Гостомель. 6 березня чоловік відпустив дружину та дітей евакуюватися з Ірпеня, проте всі загинули через обстріл окупантами.

6 березня сім’я українця Сергія Перебийноса загинула від мінометних обстрілів під Ірпенем, так і не дійшовши до евакуаційних автобусів. Жахливо те, що про загибель рідних чоловік дізнався з дописів у Twitter.

Їх розстріляли 6 березня в селі Романівка під Ірпенем. Дружина Сергія ― головний бухгалтер компанії SE Ranking Тетяна Перебийніс. Їхні двоє дітей ― 9-річна Аліса та 18-річний Микита.

Діти загинули на місці, а їхня мати померла в лікарні, повідомив Сергій.

Слова чоловіка наводить видання «The New York Times». На момент обстрілу він був на сході, куди ще до цього поїхав доглядати матір, яка перенесла коронавірус. Зараз він безмежно сумує через трагедію.

Сім’я ― переселенці з Донбасу, які залишили рідний дім у 2014 році. За три дні до трагедії вони писали в соцмережах, що мають намір евакуюватися, бо росія планує обстріли Ірпеня з літаків.

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