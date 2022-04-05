Телеведуча Маша Єфросиніна записала відеозвернення до путінського прислужника Баскова у відповідь на його пост про «фейковість» українських новин. Маша також звернулася й до інших прокремлівських рупорів. Подробиці ― в матеріалі.

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Телеведуча Маша Єфросиніна записала емоційне відеозвернення до російських артистів, які підтримують воєнні дії диктатора путіна в нашій країні. Причиною цього став пост Баскова, в якому він називає новини з України «фейком», а росію вважає чесною і справедливою країною.

«Сьогодні вся стрічка новин, інстаграма, соцмереж заповнена фотографіями з Бучі та Ірпеня, з Київської області, звідки нарешті вигнали російську мерзоту. Вона бігла, ця мерзота, прихопивши з собою блендери і праски в трусах, прикраси наших жінок, попередньо вбивши, зґвалтувавши цих жінок, роздягнувши їх, загорнувши в килими і намагаючись спалити, викинувши на дорогу. Днями мені стало відомо, що в одному з регіонів окупанти грають у сафарі з дітьми ― вони просто змушують дітей бігти і далі стріляють їм у ноги, якщо ті недостатньо швидко біжать. У Бучі знайшли зо 300 трупів зі зв’язаними руками, і десятки з них попередньо зазнали тортур.

Ви всі знаєте ці фотографії, їх нещадно банить Instagram, тому що навіть цифрові налаштування Instagram не здатні це перетравити. Натомість здатні мерзенні душі баскових, манучарових, канделакі, машкових, красовських, симонян, соловйових та іншого раболепського начиння диктатора путіна. Я точно знаю, ви, бридкі тварюки, що ви бачили ці фотографії. Я точно знаю, що ви бачите це відео, тому що ви не тупі. У вас є очі, і ви дивитеся. Тупі не здатні так професійно зображати шизофренію і плазування перед людиною, яка тримає їх за яйця», ― сказала Маша Єфросиніна.

Звернулась українська телеведуча і особисто до Баскова, який став одним із головних рознощиків кремлівської пропаганди у повномасштабній війні росії проти України.

«Послухай, ти бл**ь, Басков, натерте ти, наполіроване очко! Ти пишеш, що ми братній народ. Не смій ніколи своїм поганим язиком цю фразу взагалі вимовляти! Ви рятуєте братній народ? Ми, Україна, ― “братній народ”, який живе у брехні і збоченні? Брехня, Миколо, ― це коли тобі забороняють говорити твою позицію, виходити на вулицю з плакатом, дають 15 років за слова “Ні війні”. Брехня та збочення, ви, гнійні пропагандисти, ― це коли дітям у школі заборонено обговорювати війну і навіть вимовляти це слово, коли вони співають виб***ські пісні “дядя вова мы с тобой” і їх викладають на підлозі в букву “зю”. Збочення ― це коли військовий, взятий у полон в Україні, дзвонить своїй мамці до росії, а вона йому каже: “Синку, будь ласка, нічого не говори про себе, благаю тебе. До мене прийдуть і до в’язниці заберуть”. Перекручування і брехня ― це перероблені відео з України з місця дій, змонтовані так, щоб із зомбоящика лилася інша правда. Це брехня у кожному слові, яке доносять», ― емоційно відповіла співакові Марія.

Підсумувала своє звернення телеведуча пророкуванням на майбутнє Баскова і посланням його коханцю:

«Скоро на твої концерти ти приїжджатимеш за їжу. Або ж тобі вигадають ще більше ви***дство, щоб ти зміг заробляти криваві гроші. В одному ти маєш рацію, Колю. Визнаю, правий. У тому, що завжди заперечував те, що ти гей. Ти і твій коханець Манучаров завжди заперечували, що ви геї. Тут ― погоджуся. Ви справді не геї, ви ― під**аси».

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