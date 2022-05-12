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Григорій Решетнік про переможця “Україна має талант”: “У свої 14 років Артем зібрав близько мільйона доларів на допомогу ЗСУ!”

12.05.2022

Минулої осені уся країна об’єдналася на СТБ в гордості за неймовірні таланти України, які своїми вміннями дарують надію на світле майбутнє. Як же склалося життя учасників шоу “Україна має талант” після проєкту? Та як кожен з них протягом цих місяців допомагає країні вистояти проти російської агресії?

Артем Фесько зібрав близько мільйона доларів на допомогу ЗСУ

Артем Фесько зізнається, після перемоги на “Україна має талант” його життя кардинально змінилось – концерти були заплановані на всю весну та літо. Проте війна внесла корективи. Як і більшість українців з початком війни, разом із родиною він був вимушений покинути рідну домівку.

“Наш дім дуже близько від місця бойових дій, а в нашій родини є маленькі діти. Ми розуміли, що залишатися дуже  небезпечно, було дуже страшно, бабуся хвилювалася за життя всіх своїх онуків (нас у неї п’ятеро). Ми чули ракети, які летіли просто над нашими головами. Тому прийняли рішення виїхати до Польщі”, – розповів Артем ведучому проєкту Григорію Решетнику. 

Діставшись безпечного місця, хлопець не поклав рук, а спрямував свій талант на те, щоб закликати світ про допомогу Україні. І робить це у спосіб, яким володіє найкраще – своїм співом. Завдяки виступам на благодійних концертах у Європі Артем збирає кошти на допомогу ЗСУ. 

“Мене запрошували на благодійні концерти, коли збирали кошти на підтримку ЗСУ в польському місті Лодзі. У мене був шок. Я і раніше виступав на великих та маленьких сценах, але та була найбільшою за моє життя. Приблизно 25 тисяч глядачів сиділо лише у залі. Після концерту до нас підходили люди, вітали, обіймали, говорили слова підтримки. В такі моменти розумієш, що весь світ з нами. Така підтримка – і моральна, і матеріальна, робить нас ще більш сильними, ніж ми є. Ми зібрали приблизно 2,6 мільйонів злотих та 0,5 мільйонів доларів! Така гордість за те, що я можу робити свій внесок у допомогу рідній Україні”, – розповів Артем. 

Наразі хлопець перебуває із бабусею у Варшаві. Навчається онлайн у своїй школі, планує нові виступи для збору коштів і найбільше про що мріє – якнайшвидше повернутись додому.

“Я дуже хочу додому. Як би тут не було добре, але дома набагато краще. Я скучив за рідними, які залишились, за друзями, домашніми тваринами. Дуже хочеться в Україну скоріше!”. 

“Як батько я дуже розумію бабусю Артема і всі її страхи за дітей, які не можуть захистити себе самі, за їх емоційний стан, коли у своєму віці вони вже знають, що таке обстріли і бомбосховище. Якщо з підлітками вже можна все проговорювати, то найменшим діткам це все дуже складно переживати. І я дуже пишаюсь нашим переможцем! Переконаний, що це лише початок нової сторінки його творчого життя, і він принесе чимало здобутків Україні. Я вдячний Артему за його щире серце. За те, що він у своєму віці в такий нелегкий для всіх українців час продовжує прославляти Україну за кордоном”, – поділився враженнями від спілкування з Артемом Григорій Решетник. 

Нагадаємо, оновлений сезон шоу “Україна має талант” виходив в ефірі СТБ восени 2021 року та був присвячений 30-річчю незалежності нашої країни. За результатами телеперегляду, легендарне шоу випередило всі топові прем’єри сезону і стало найкращою програмою осені та лідером праймового суботнього слоту (19:00–23:00). Дев’ять тижнів поспіль легендарний проєкт очолював топ програм дня серед усіх телеканалів.

 

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Публикация от Україна має талант (@ukrainegottalent)

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