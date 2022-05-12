Артем Фесько зібрав близько мільйона доларів на допомогу ЗСУ

Минулої осені уся країна об’єдналася на СТБ в гордості за неймовірні таланти України, які своїми вміннями дарують надію на світле майбутнє. Як же склалося життя учасників шоу “Україна має талант” після проєкту? Та як кожен з них протягом цих місяців допомагає країні вистояти проти російської агресії?

Артем Фесько зізнається, після перемоги на “Україна має талант” його життя кардинально змінилось – концерти були заплановані на всю весну та літо. Проте війна внесла корективи. Як і більшість українців з початком війни, разом із родиною він був вимушений покинути рідну домівку.

“Наш дім дуже близько від місця бойових дій, а в нашій родини є маленькі діти. Ми розуміли, що залишатися дуже небезпечно, було дуже страшно, бабуся хвилювалася за життя всіх своїх онуків (нас у неї п’ятеро). Ми чули ракети, які летіли просто над нашими головами. Тому прийняли рішення виїхати до Польщі”, – розповів Артем ведучому проєкту Григорію Решетнику.

Діставшись безпечного місця, хлопець не поклав рук, а спрямував свій талант на те, щоб закликати світ про допомогу Україні. І робить це у спосіб, яким володіє найкраще – своїм співом. Завдяки виступам на благодійних концертах у Європі Артем збирає кошти на допомогу ЗСУ.

“Мене запрошували на благодійні концерти, коли збирали кошти на підтримку ЗСУ в польському місті Лодзі. У мене був шок. Я і раніше виступав на великих та маленьких сценах, але та була найбільшою за моє життя. Приблизно 25 тисяч глядачів сиділо лише у залі. Після концерту до нас підходили люди, вітали, обіймали, говорили слова підтримки. В такі моменти розумієш, що весь світ з нами. Така підтримка – і моральна, і матеріальна, робить нас ще більш сильними, ніж ми є. Ми зібрали приблизно 2,6 мільйонів злотих та 0,5 мільйонів доларів! Така гордість за те, що я можу робити свій внесок у допомогу рідній Україні”, – розповів Артем.

Наразі хлопець перебуває із бабусею у Варшаві. Навчається онлайн у своїй школі, планує нові виступи для збору коштів і найбільше про що мріє – якнайшвидше повернутись додому.

“Я дуже хочу додому. Як би тут не було добре, але дома набагато краще. Я скучив за рідними, які залишились, за друзями, домашніми тваринами. Дуже хочеться в Україну скоріше!”.

“Як батько я дуже розумію бабусю Артема і всі її страхи за дітей, які не можуть захистити себе самі, за їх емоційний стан, коли у своєму віці вони вже знають, що таке обстріли і бомбосховище. Якщо з підлітками вже можна все проговорювати, то найменшим діткам це все дуже складно переживати. І я дуже пишаюсь нашим переможцем! Переконаний, що це лише початок нової сторінки його творчого життя, і він принесе чимало здобутків Україні. Я вдячний Артему за його щире серце. За те, що він у своєму віці в такий нелегкий для всіх українців час продовжує прославляти Україну за кордоном”, – поділився враженнями від спілкування з Артемом Григорій Решетник.

Нагадаємо, оновлений сезон шоу “Україна має талант” виходив в ефірі СТБ восени 2021 року та був присвячений 30-річчю незалежності нашої країни. За результатами телеперегляду, легендарне шоу випередило всі топові прем’єри сезону і стало найкращою програмою осені та лідером праймового суботнього слоту (19:00–23:00). Дев’ять тижнів поспіль легендарний проєкт очолював топ програм дня серед усіх телеканалів.

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