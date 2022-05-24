Лиза Крутикова о волонтерстве

Прошлой осенью вся страна объединилась на СТБ в гордости за невероятные таланты Украины, которые своими умениями дарят надежду на светлое будущее. Как сложилась жизнь участников шоу «Україна має талант» после проекта? Но как каждый из них в течение этих месяцев помогает стране выстоять против российской агрессии?

25-летняя воздушная гимнастка и участница «Холостяк-11» Лиза Крутикова рассказала, как три недели жила под звуки взрывов недалеко от Ирпеня, чем помогает гражданскому населению как волонтер и как проходит реабилитация от травмы руки, которую она получила перед финалом талант-шоу.

О 24 февраля и 3 неделях в Киеве

Это был день, когда мы с молодым человеком поставили жирную точку в нашем ремонте, который длился несколько месяцев. Нам привезли диван. Мы наконец-то выдохнули, сели на этот диван и смотрели Гарри Поттера до двух ночи. Потом легли спать. А через несколько часов я проснулась от звонка своей мамы и ее слов «Лизонька, собирай чемоданы, нас бомбят…»

Я не знаю, как передать эти ощущения: когда то, о чем читал в книгах или смотрел в фильмах, происходит вживую. Ты не можешь в это поверить до конца. На часах было около 5:30. Мы схватили собаку, сбежали вниз с 16 этажа по ступенькам, в лифте страшно было ехать. С того дня мы ночевали в бункере. И пробыли там три недели.Там в бункере все соседи уже стали как родные. До последнего не хотела уезжать. Но в Киеве мы жили на окраине, близко к нам – Ирпень. Если мы поднимались наверх, видели все, что горело там. И слышали все взрывы.

О волонтерстве

Я волонтер, использую свой блог и аудиторию для помощи ЗСУ и беженцам. Первые дни был сумбур, запросы летели все подряд. Найти машину, жилье, еду… А потом я выделила для себя несколько сфер: помогала людям поселиться, искала им ночлег, и до сих пор помогаю людям по индивидуальным запросам.

Есть и то, что сильно злит меня. У меня брат, офицер, воюет. И он часто рассказывает о плохом качестве броников: «ползешь в лесу, а у тебя металл в бок упирается, потому что плитоноска порвалась…» Занимаясь волонтерством, я узнаю, что 20 броников может ехать и только 6 доезжает. Их разбирают, продают на ОЛХ. Такое очень злит!

О благотворительных концертах

Я очень сожалею, что не вовремя сломала руку. Меня приглашали выступать в Европе на благотворительном концерте. Собранные средства пошли на помощь нашей армии. Но рука пока что не способна на тяжелые физические нагрузки.

Я стараюсь не терять веры и надежды на наше светлое будущее. Если все будут улыбаться и нести добро, это добро быстрее победит!

«Я возмущен, как и Лиза, ведь сам неоднократно слышал такие истории, когда кто-то зарабатывает на войне. Это грех, особенно сейчас. Такие вещи нужно на уровне закона наказывать, чтобы была ответственность – думаю, наша власть делает сноски… Я гордился и продолжаю гордиться невероятным талантом Лизы. Она – наша гордость, и я уверен, у нее еще будет возможность выступить в финале нашего талант-шоу. А теперь она стала настоящим бойцом на волонтерском фронте. Благодарен ей за помощь. Я представил сразу после войны ее свадьбу с парнем. (смеется) А если он будет долго думать, мы заберем Лизу не только на «Україна має талант», но и на «Холостячку»! – поделился впечатлениями от общения с Лизой Григорий Решетник.

Напомним, обновленный сезон шоу «Україна має талант» выходил в эфире СТБ осенью 2021 года и был посвящен 30-летию независимости нашей страны. По результатам телепросмотра легендарное шоу опередило все топовые премьеры сезона и стало лучшей программой осени и лидером праймового субботнего слота (19:00–23:00). Девять недель подряд легендарный проект возглавлял топ программ дня среди всех телеканалов.

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