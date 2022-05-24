Ліза Крутікова про волонтерство

Минулої осені уся країна об’єдналася на СТБ в гордості за неймовірні таланти України, які своїми вміннями дарують надію на світле майбутнє. Як же склалося життя учасників шоу «Україна має талант» після проєкту? Та як кожен з них протягом цих місяців допомагає країні вистояти проти російської агресії?

25-річна повітряна гімнастка та учасниця «Холостяк-11» Ліза Крутікова розповіла, як три тижні жила під звуки вибухів недалеко від Ірпеня, чим допомагає цивільному населенню як волонтер та як проходить її реабілітація від травми руки, що вона отримала перед фіналом талант-шоу.

Про 24 лютого та 3 тижні у Києві

Это был день, когда мы с молодым человеком поставили жирную точку в нашем ремонте, который длился несколько месяцев. Нам привезли диван. Мы наконец-то выдохнули, сели на этот диван и смотрели Гарри Поттера до двух ночи. Потом легли спать. А через несколько часов я проснулась от звонка своей мамы и ее слов «Лизонька, собирай чемоданы, нас бомбят…»

Я не знаю, как передать эти ощущения: когда то, о чем читал в книгах или смотрел в фильмах, происходит вживую. Ты не можешь в это поверить до конца. На часах было около 5:30. Мы схватили собаку, сбежали вниз с 16 этажа по ступенькам, в лифте страшно было ехать. С того дня мы ночевали в бункере. И пробыли там три недели.Там в бункере все соседи уже стали как родные. До последнего не хотела уезжать. Но в Киеве мы жили на окраине, близко к нам – Ирпень. Если мы поднимались наверх, видели все, что горело там. И слышали все взрывы.

Про волонтерство

Я волонтер, использую свой блог и аудиторию для помощи ЗСУ и беженцам. Первые дни был сумбур, запросы летели все подряд. Найти машину, жилье, еду… А потом я выделила для себя несколько сфер: помогала людям поселиться, искала им ночлег, и до сих пор помогаю людям по индивидуальным запросам.

Есть и то, что сильно злит меня. У меня брат, офицер, воюет. И он часто рассказывает о плохом качестве броников: «ползешь в лесу, а у тебя металл в бок упирается, потому что плитоноска порвалась…» Занимаясь волонтерством, я узнаю, что 20 броников может ехать и только 6 доезжает. Их разбирают, продают на ОЛХ. Такое очень злит!

Про благодійні концерти та травму руки

Я очень сожалею, что не вовремя сломала руку. Меня приглашали выступать в Европе на благотворительном концерте. Собранные средства пошли на помощь нашей армии. Но рука пока что не способна на тяжелые физические нагрузки.

Я стараюсь не терять веры и надежды на наше светлое будущее. Если все будут улыбаться и нести добро, это добро быстрее победит!

«Я обурений як і Ліза, адже сам неодноразово чув такі історії, коли хтось заробляє на війні. Це гріх, особливо зараз. Такі речі треба на рівні закону карати, аби була відповідальність – думаю, наша влада зробить виноски… Я пишався і продовжую пишатися неймовірним талантом Лізи. Вона – наша гордість і я певен, у неї ще буде можливість виступити у фіналі нашого талант-шоу. А тепер вона ще й стала справжнім бійцем на волонтерському фронті. Вдячний їй за допомогу. Я уявив одразу після війни її весілля з хлопцем. (сміється) А якщо він довго думатиме, ми заберемо Лізу не лише на «Україна має талант», а й на «Холостячку»! – поділився враженнями від спілкування з Лізою Григорій Решетнік.

Нагадаємо, оновлений сезон шоу «Україна має талант» виходив в ефірі СТБ восени 2021 року та був присвячений 30-річчю незалежності нашої країни. За результатами телеперегляду, легендарне шоу випередило всі топові прем’єри сезону і стало найкращою програмою осені та лідером праймового суботнього слоту (19:00–23:00). Дев’ять тижнів поспіль легендарний проєкт очолював топ програм дня серед усіх телеканалів.

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