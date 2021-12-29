Легендарное шоу опередило все топовые премьеры сезона. 25 декабря в эфире СТБ отгремел грандиозный финал шоу «Україна має талант». Легенда, которую 5 лет ждали телезрители, триумфально вернулась этой осенью, чтобы объединить украинцев в гордости за наши невероятные таланты.

По результатам телесмотрения, «Україна має талант» опередила все премьеры осеннего телесезона и стала лучшей программой осени и лидером праймового субботнего слота (19:00–23:00). Девять недель подряд легендарный проект возглавлял топ программ дня среди всех телеканалов.

Итоговые показатели сезона составили:

коммерческая аудитория 18–54 города 50+ — рейтинг 4,6, доля 16,08

женщины 18–54 — рейтинг 6,34, доля 19,52

женщины 35–44 — рейтинг 6,79, доля 19,78.

Охват сезона с учетом повторов — 14,5 млн телезрителей (аудитория 4+ вся Украина).

50 млн просмотров видео на YouTube-канале «Україна має талант» (полные выпуски и выступления участников).

1,3 млн просмотров видео эксклюзивного бэкстейджа с Джерри Хейл на диджитальных площадках телеканала СТБ.

«Стране нужны такие проекты. Людям важно знать, что рядом с ними живут самые разные таланты. Они хотят видеть их и знать, что за ними будущее. Поэтому этой осенью не было ни одного человека, который не знал бы, что шоу “Україна має талант” вернулось на СТБ. Мы гордимся каждым участником, кто вышел на эту сцену продемонстрировать свои способности всей стране. Благодарны нашим судьям и ведущему, ставшим частью этого невероятного сезона, и всем зрителям, кто каждую субботу болел за своих фаворитов. Вместе мы доказали, что именно здесь находится главная талант-сцена страны. Этой осенью все увидели, насколько украинцы талантливая нация. Пришло время продемонстрировать, как потрясающе мы танцуем. Наша команда уже работает над новым проектом “Танцы. World of Dance”, и весной мы снова погрузим зрителей в мир красоты, уникальных постановок и искренних эмоций», — комментирует руководитель проекта Анатолий Максимов.

Напомним, 25 декабря во время грандиозного финала зрители вместе выбрали лучший талант Украины. Победителем обновленного сезона шоу «Україна має талант» стал 14-летний вокалист Артем Фесько.

Генеральный продюсер производства программ СТБ — Наталья Франчук.

Производство — творческая студия Starlight Production.

Директор студии — Елизавета Гусева.

Руководитель проекта — Анатолий Максимов.

Продюсер проекта — Алексей Храмов.

Жюри — Сергей Притула, Ксения Мишина и Евгений Кот.

Ведущий шоу — Григорий Решетник.

*Телеканал СТБ входит в состав медиагруппы Starlight Media, которая является безусловным лидером телевизионного рынка. Второй год подряд СТБ является лидером роста среди больших телеканалов. По итогам одиннадцати месяцев 2021 года, СТБ увеличил долю на 21 % по отношению к прошлому году и стабильно входит в тройку телеканалов-лидеров страны, а в ноябре занял второе место среди всех телеканалов.

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