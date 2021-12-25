25 грудня о 19:00 відбувся показ фінального ― 10 випуску найкращого шоу талантів «Україна має талант». Цієї суботи глядачів телеканалу СТБ дивували акробати, співаки і танцюристи. Що було в 10 випуску легендарного шоу «Україна має талант»-2021 ― читайте просто зараз!

Грандіозний фінал легендарного талант-шоу на СТБ! На сцену проєкту вийшли найбільші таланти України, яким аплодує світ. Їхні здібності вражають, а в номерах використані новітні технології. Менталісти, bone breaker, картини світлом, акробати і вокалісти: разом із зірковим журі шоу ― Ксенією Мішиною, Сергієм Притулою, Євгеном Котом ― ми вже цієї суботи обрали найкращий талант України!

Першими запалювали фінал Ємельяненко Євгеній та Камишнікова Влада. Пара на сцені легендарного шоу знову продемонструвала танці на роликах і показали неймовірні трюки. Ролики ― невід’ємна частина їхнього життя, адже навіть пропозицію руки і серця Владі Євген зробив на роликах. Улюбленою справою вони займаються вже 4 роки. Доволі екстремальний і надзвичайно швидкісний виступ судді оцінили лише позитивно. Сергій Притула боявся, що у фіналі парі уже не буде чим здивувати, але в результаті він побачив ще екстремальніші трюки.

Першим у категорії «Вокалісти» виступив Одесит Артем Галіс. Хлопець знову показав справжнісінький майстер-клас із вокалу. 14-річний Артем своїм яскравим голосом і скромністю підкорив серця глядачів та членів журі.

Учитель фізкультури із Запоріжжя Станіслав Скачко виступав наступним. Чоловік показав кілька атлетичних номерів. На кастингу він надував грілку, стоячи на руках, лежачи на цвяхах, став ковадлом, на якому молотом розбили великий шлакоблок і зламали об шию ціпок.

Женя Кот був вражений виступом Стаса: «Твій виступ був сьогодні реально шикарним! Те, що ти сьогодні показав, — я просто в шоці! Я сказав на кастингу тобі «ні», а сьогодні я кажу тобі сто «так»! Ти справжній крутий запорізький козак!»

Наступним у фіналі виступив Михайло Макаров. Учасник легендарних проєктів на телеканалі СТБ «Танцюють всі» та «Україна має талант», 29-річний Міша вражає всіх своїм експериментальним стилем bone breaking. Він вивернув шию на очах у суддів і здивував глядачів своєю надприродною гнучкістю.

Наступними на сцені шоу виступив гурт ZAPAL. Колектив музикантів, які грають на цимбалах, гітарі та кахоні знову підкорили глядачів. Вони вразили українців грою на цимбалах та кахоні ― незвичних сучасній людині інструментах. Цікаво, що Андрій, Іван та Олексій познайомилися в Чернівцях, куди приїхали навчатися. Вони часто виступають на вулицях міста, привертаючи чималу увагу людей.

Повітряний акробат Ельдар Юлдашев знову підкорив глядачів своїм виступом. Син іншого цьогорічного учасника «Україна має талант» ― Рустама Юлдашева ― на сцені шоу продемонстрував неймовірну повітряну гімнастику і змусив глядачів аплодувати стоячи.

Женя Кот зізнався, що Ельдар надихнув його: «Мені хотілося потрапити до тебе на підтанцьовку на сцену! Ти робиш трюки дорослих людей, надзвичайно складні трюки, наприклад, намотка на тіло — це нереально складно, тим паче для 14-річного хлопця! Я дуже радий, що твоя професійна кар’єра починається з нашої сцени!»

Також на сцені легендарного шоу виступило подружжя менталістів Mind2Mind. Марина ― українка з Дніпра, Джеймс ― британець, а зустрілися вони в рейсі. Тепер разом мешкають у Дубаї і виступають по всьому світі. У фіналі шоу вони продемонстрували менталізм ― здійснювали психологічні експерименти з елементами телепатії, ясновидіння, телекінезу, а також гіпнозу.

Ксенія Мішина була вражена і здивована виступом пари: «Мене так завжди приваблює те, що неможливо зрозуміти, неможливо пояснити. Я відчуваю у вас таку єдність, таку романтику, завдяки своєму коханню ви досягли таких результатів».

Після Mind2Mind сцену шоу запалював Дмитро Політов. Один з найвідоміших пілоністів, він уже десять років доводить, що pole dance ― не тільки про еротику, не лише «для дівчаток»; це мистецтво і важка щоденна праця. На шоу він прийшов, щоб зламати стереотипи і показати, що танець на пілоні буває не лише ліричним чи сексуальним, а може нести абсолютно будь-яку енергію. Політов виконав полденс з елементами крампу, від якого судді були в захваті.

Другим у категорії «Вокалісти» виступив Артем Фесько. 13-річний Артем ще на кастингу здивував усю країну, заспівавши легендарну пісню з фільму «5 елемент»! Співати його навчила бабуся, а ідею поїхати на шоу талантів подав дідусь.

Наталія Лебердюк та Денис Матросов на «Україна має талант»-2021 малювали картину світлом. Вони показали новий вид мистецтва у фіналі легендарного шоу і розчулили до сліз Ксенію Мішину, Сергія Притулу та Женю Кота.

А от Єлизавета Крутікова не змогла виступити у фіналі «Україна має талант» через травму руки. Ще зовсім нещодавно вона дивувала мільйони українців повітряною гімнастикою. В 11 сезоні романтичного реаліті «Холостяк» Ліза була однією з претенденток на серце Михайла Заливака, але залишила проєкт у шостому випуску. А на кастингу «Україна має талант» продемонструвала свої неперевершені професійні вміння гімнастки.

А переможцем на шоу «Україна має талант»-2021 став Артем Фесько!

Video: Хто став переможцем шоу і чому не виступила Ліза Крутікова: що було в 10 випуску «Україна має талант» Яким був фінал проєкту Україна має талант і хто виграв шоу. Всі подробиці та ім'я переможця Україна має талант 2021 від 25.12.2021

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