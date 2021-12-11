11 грудня о 19:00 відбувся показ восьмого випуску найкращого шоу талантів «Україна має талант». Цієї суботи глядачів телеканалу СТБ дивували акробати, співаки і танцюристи. У восьмому випуску суддівський склад знову збільшився ― за стіл журі сіла відома телеведуча Маша Єфросиніна! Що було у 8 випуску легендарного шоу «Україна має талант»-2021? Читайте зараз!

Першим суддів дивував Дмитро Сивоконь. Учасник продемонстрував гру на сопілці та бітбокс. «Те, що ви зараз зробили на сцені, вибивається із ряду талантів, які нам показували у минулих випусках. Ми не зовсім знаємо, як ми можемо вас оцінювати, зважаючи на те, що ви виступаєте в доволі нетиповому жанрі: сопілка, бітбокс, це все… Ми не будемо зараз кожен окремо розказувати технічні моменти, обговорювати ваш виступ, ми просто кажемо, що у вас 4 “так”!» ― прокоментував виступ музиканта Сергій Притула.

Наступними на сцену легендарного шоу вийшли акробати Duo Sunrise. Вони вразили суддів неймовірною технікою, однак не обійшлося у їхньому виступі і без помилок. “Для того, аби пройти в наступний етап шоу, виступ учасників повинен бути бездоганним. У вас є талант, ви дійсно великі майстри своєї справи, Але до вашого вашого виступу були зауваження. Я би дуже хотів бачити у фіналі тих, хто справляється із завданнями на 110 відсотків!”!» ― сказавСергій Притула. Однак Женя, Маша та Ксенія сказали акробатам три “так”.

Олена Чепурна була першою учасницею 8 випуску, яка прийшла підкорювати глядачів вокальними даними. Однак дівчина не змогла вразити суддів, тому всі втрьох натиснули червоні кнопки. «По-перше, вам за самовпевненість ― найвищий бал! Це так круто! Багато жінок у нашій країні чомусь мають низьку самооцінку… Ви були дуже впевненою і розкутою! Але вокал…», ― сказала Маша Єфросиніна.

Дмитро Малахов продемонстрував технічний баланс на руках. «Ви підбадьорили одразу двох з чотирьох членів журі. Для мене вкрай важливо, коли я дивлюся виступи людей з вашого цеху, побачити таке, чого я ще не бачив раніше. Ви мене здивували, вам це справді вдалося! Останній ваш трюк з пальцями порвав нас на куски! У вас 4 “так”!» ― сказав Сергій Притула.

Марія Гнатик та Іван Кондратюк з Вінниці зворушили суддів і глядачів своїм бальним танцем. Цьогоріч Марія та Іван їхали на перший чемпіонат світу з танців Спеціальної Олімпіади 2021. На ній змагалася сотня спортсменів з інвалідністю із 22 країн світу.

Марія з Ванею тренуються щодня по кілька годин – удома з батьками та в студії з тренеркою. Це єдині діти в Україні із синдромом Дауна, які представляють цей вид спорту. «Як людина, яка займається танцями, я 100 відсотків кажу вам “так”! Це було неймовірно!» ― не стримав захвату Женя Кот.

Марина Пижова сьогодні демонструвала свій вокальний талант. На сцені шоу жінка виконала пісню Тіни Тернер «Simply The Best». «Я не можу сказати вам “так”, бо в категорії вокалістів були набагато сильніші учасники і з набагато потужнішими голосами. Сьогодні ми вам кажемо ні», ― прокоментував Женя Кот.

Учасник легендарних проєктів на телеканалі СТБ «Танцюють всі» та «Україна має талант» Міша Макаров сьогодні повернувся на улюблену сцену! 29-річний Міша виступає в експериментальному стилі bone breaking. Він вивернув шию на очах у суддів і здивував глядачів своєю надприродною гнучкістю. На кастинг він прийшов з танцем шамана про боротьбу людини з внутрішнім «Я» та отримав не лише 4 суддівських «так», а й золоту кнопку! «Мішо, це було неймовірно! За моїм рішенням ти одразу потрапляєш у фінал! Браво!» ― сказав Женя Кот.

Після вокалістів і танцюристів сцену «Україна має талант» полонив дитячий рок-гурт Contra Bass. Оце називається кайф! Вийшли на сцену, завели публіку, і все було гарно! Поліна, я на колінах! Ви просто неймовірні! Я стала вашою фанаткою!» ― сказала Ксенія Мішина.

Наступним на сцену вийшов Віталій Островерхов. Учасник справді здивував своїм виступом, адже до нього на проєкті ніхто не виконував жонгляж… ротом! Однак Віталій допустив багато помилок, тому не зміг пройти у наступний етап шоу. «У вас дуже цікавий жанр, але були трюки, з якими ви взагалі не впоралися. Баланс не тримали, конструкції падали… Це був невдалий виступ», ― сказав Сергій Притула.

Артем Галіс вийшов на сцену легендарного проєкту з вокальним талантом. Він виконав складну оперну композицію. «Я чогось точно не очікувала такого прекрасного виконання! Можливо, зараз ви цього не усвідомлюєте, але через роки ви це згадаєте. Я ніколи не бачила таких душевних і чистих дітей, як ви. У вас неймовірний голос! І це так класно, що ви сьогодні до нас завітали!» ― прокоментувала виступ учасника Маша Єфросиніна.

Наступними вражати своїм талантом усю країну прийшли пілоністи Альона та Олексій Ткаченки. Жінка втратила зір, але не втратила своєї мрії про сцену. І чоловік став її надійною опорою, адже не лише навчився складного танцю заради неї, а й сам готує дружину до виступів. «Коли ви вийшли на сцену, відверто кажучи, я ні на що не розраховував. Ну, двоє дорослих людей за 40 зараз покажуть якийсь талант. Найгірше, що я намагався вигнати зі своєї голови, що мені доведеться вас оцінювати з урахуванням того, що це буде через призму якогось жалю. Це те, що ви не любите і я не хочу відчувати. І я дуже радий, що ви влупили кілька таких складних елементів, що мої сумніви розлетілися в секунду! У вас сьогодні 4 “так”!» ― сказав Сергій Притула.

Останній учасник розпалив зацікавлення глядачів ще до свого виступу, з’явившись в ектраординарному образі на сцені шоу. Віталій Мунтянов станцював сьогодні на каблуках. «У вас невисокий рівень професіоналізму та рівень виконання, техніка… Поки що ви не можете пройти далі», ― сказав Женя Кот.

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