11 грудня відбувся показ шоу талантів «Україна має талант»-2021. Глядачів телеканалу СТБ своїми здібностями та вміннями дивували 13 учасників зі всього світу! Дивіться номер Дмитра Сивоконя просто зараз!

Дмитро Сивоконь продемонстрував публіці гру на сопілці та бітбокс. «Те, що ви зараз зробили на сцені, вибивається із ряду талантів, які нам показували у минулих випусках. Ми не зовсім знаємо, як ми можемо вас оцінювати, зважаючи на те, що ви виступаєте в доволі нетиповому жанрі: сопілка, бітбокс, це все… Ми не будемо зараз кожен окремо розказувати технічні моменти, обговорювати ваш виступ, ми просто кажемо, що у вас 4 “так”!» ― прокоментував виступ музиканта Сергій Притула.

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