Олексій Семенніков — шоу мильних бульбашок на «Україна має талант»-2021
27.11.2021
27 листопада відбувся показ шоу талантів «Україна має талант»-2021. Глядачів телеканалу СТБ своїми здібностями та вміннями дивували 15 учасників зі всього світу! Дивіться номер Олексія Семеннікова просто зараз!
Олексій Семенніков продемонстрував на сцені проєкту шоу мильних бульбашок з вогнем. Екстравагантний номер сподобався і глядачам, і суддям. «У вас були неймовірно пластичні рухи з цими кульками. Склалося враження, ніби ви справді з ними спілкувалися! Це настільки було довершено і цілісно! Я так давно не захоплювався просто звичайнісінькими кульками! Це була магія! У вас 4 “так”!» ― прокоментував виступ учасника Женя Кот.
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