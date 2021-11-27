27 ноября состоялся показ шоу талантов «Україна має талант»-2021. Зрителей телеканала СТБ своими способностями и умениями удивляли 15 участников со всего мира! Смотрите номер Алексея Семенникова прямо сейчас!

Алексей Семенников продемонстрировал на сцене проекта шоу мыльных пузырей с огнем. Экстравагантный номер понравился как зрителям, так и судьям шоу. «У вас были невероятно пластичные движения с этими шариками. Создалось впечатление, будто вы действительно с ними общались! Это настолько было совершенно и цельно! Я так давно не увлекался просто самыми обычными шариками! Это была магия! У вас 4 “да”!» ― прокомментировал выступление участника Женя Кот.

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