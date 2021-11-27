27 ноября в 19:00 состоялся показ шестого выпуска лучшего шоу талантов «Україна має талант». В эту субботу зрителей телеканала СТБ удивляли акробаты, певцы и жена Евгения Кота. Что было в шестом выпуске легендарного шоу? Читайте сейчас!

На этой неделе Ольга Харлан стала одной из приглашенных звездных судей нового сезона легендарного проекта «Україна має талант» и присоединилась к Сергею Притуле, Ксении Мишиной и Евгению Коту. Ольга Харлан ― олимпийская чемпионка по фехтованию, шестикратная чемпионка мира и восьмикратная чемпионка Европы, заслуженная мастер спорта Украины.

Первым покорять сцену легендарного шоу вышел Рустам Юлдашев. Он продемонстрировал воздушную гимнастику с собаками. «Это было очень весело, интересно, я вами восхищаюсь! Вы и ваши четырехлапые любимцы действительно подняли нам настроение!» ― прокомментировала номер Ольга Харлан.

Елена Полищук из Винницы демонстрировала вокальный талант. Девушка исполнила собственную песню на украинском языке, однако судьям не понравилось ее выступление, поэтому они нажали сразу три красных кнопки. «Это тот случай, когда мы думали, что это дно, но снизу постучали. Надеть вышиванку, венок, петь о сале в тридцатилетие независимости, подчеркивая этим не просто шароварщину, а шароварную шароварщину. То, что вы делаете, это столь ужасно! Это настоящий вред украинской культуре и украинской песне», ― сказал Сергей Притула.

А вот Агата и Дмитрий сегодня показывали бальные танцы. Маленькие танцоры тронули суровое жюри шоу своей артистичностью и профессионализмом. «Дима, ну ты такой артист! Невероятные взгляды, так играл все! Агата, ты тоже очень обаятельна! Это было так вкусно! Вдохновения вам и успехов! У вас 4 “да”!» ― сказала Ксения Мишина.

Воздушные акробаты из Белой Церкви Just Two Men показали невероятно высокий уровень профессионализма. «У вас был сильный номер, после которого по моей коже пошли мурашки. Было очень классно! Я уважаю вас за то, что вы делаете! Это колоссальная работа!» ― прокомментировала номер участников Ольга Харлан.

TANCEVANSKIY (Александр Лещенко) поражал судей танцевальным 3D-шоу. «Это было очень интересно. Это реально крутое сочетание танца и 3D-шоу. Я буду волноваться за тебя, когда ты пройдешь дальше. Потому что я говорю тебе “да”!» ― выразил свой восторг Женя Кот.

11-кратный чемпион мира по армрестлингу Евгений Прудник удивлял украинцев своим голосом. Он начал исполнять песню Михаила Круга «Девочка пай», но сразу после вступления судьи нажали красные кнопки, а Ксения Мишина предложила Евгению спеть более классическую композицию. И песня Андрео Бочелли «Time to say goodbye» вызвала у всех восхищение. «Вы просто невероятный, честно! Я прослезилась. Знаете почему? Вы настолько талантливый! Вот это действительно Украина имеет талант! Потому что вы же не певец. Вы занимаетесь армрестлингом, вы таксист, и вы невероятно поете! Не переставайте это делать! У вас четыре “да”!» ― сказала Ольга Харлан.

Ульяна Хаврона показала сегодня выступление с обручами. До этого девушка поражала своим номером многих зрителей в разных странах мира. «Ульяна, у вас прекрасное чувство сцены. Это было ярко и очень сексуально! Мне интересно, сколько обручей будет в финале? У вас четыре “да”!» ― прокомментировал Женя Кот.

Музыкальный коллектив «ТопОркестра» исполнил зажигательные песни на разных языках мира. Однако у судей были вопросы к профессионализму участников. «Это было действительно очень весело, однако я не уверен, что могу сказать вам “да” только за то, что мне было весело», ― огласил свое мнение Сергей Притула.

Пилонист из Харькова Дмитрий Федотов продемонстрировал театрализованный номер с пилоном. «Дима, спасибо тебе, что ты не раздевался! Вы такими выступлениями ломаете стереотип, что люди у пилона раздеваются и что это стриптиз. Наконец-то мы дождались таких выступлений, когда можем видеть крутой пилон! У тебя 4 “да”!» ― сказал Женя Кот.

Театр теней из Чернигова Delight показали боль Чернобыльской трагедии с помощью теней. «У меня после вашего выступления довольно неоднозначные эмоции. Потому что музыка была о влюбленных, и в начале вашего номера была тоже тема влюбленности: мужчина, женщина, кораблик. Я сидела, у меня были слезы, я тоже так хочу! А потом ― бац! Припять, катастрофа ― и музыка не изменилась! Вся вторая часть потеряла свой смысл! Мне кажется, если бы вы лучше подготовились, у меня были бы по коже мурашки. Но сегодня я хочу сказать вам “не”», ― прокомментировала выступление участников Ксения Мишина.

Воздушные гимнасты Даниил Кузнецов и Полина Головченко показали мощный номер, поразивший всех судей шоу. А Ольга Харлан вообще аплодировала стоя. «Ваш последний трюк был бомбический! Был момент когда ты взлетела, и у меня отпала челюсть! Однако вам нужно позаботиться об артистизме и пластике», ― сказала Ксения Мишина и пропустила участников в следующий этап шоу.

Алексей Семенников продемонстрировал на сцене проекта шоу мыльных пузырей с огнем. Экстравагантный номер понравился как зрителям, так и судьям шоу. «У вас были невероятно пластичные движения с этими шариками. Создалось впечатление, будто вы действительно с ними общались! Это настолько было совершенно и цельно! Я так давно не увлекался просто самыми обычными шариками! Это была магия! У вас 4 “да”!» ― прокомментировал выступление участника Женя Кот.

Иллюзионист из Закарпатья Тони Василий выступал следующим. Но он показал немного фокусов, поэтому судьи были не в восторге. «У вас такой продуманный образ, вы так красиво говорите, но нас не поразили ваши фокусы. Не хватило нам впечатлений. Потому сегодня вы не проходите в следующий этап шоу. Нужно разнообразить программу», ― сказала Ксения Мишина.

Наталья Татаринцева, pole dance ― танцовщица и жена судьи шоу Евгения Кота ― также приняла участие в проекте «Україна має талант». Наталья исполнила танец на пилоне. «Мы говорили, что у нас на сцене выступает жена Евгения Кота, но на самом деле я хочу себя поправить. Это не на сцене выступает жена Кота, а в жюри у нас сидит муж Натальи Татаринцевой! Это было очень круто, фантастически и практически нереально!» ― сказал Сергей Притула.

Акробатический дуэт Duo Kate&Vasya исполнили чувственный номер. «Я так люблю такие выступления, когда есть такая легкая нота наглости, когда в воздухе витает секс! Я понимаю, Вася, что ты ― танцовщик, и представляю, какую огромную работу ты проделал! Молодцы, что нашли сильные стороны и добавили все это в номер!» ― сказал Женя Кот.