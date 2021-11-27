27 ноября состоялся показ шоу талантов «Україна має талант»-2021. Зрителей телеканала СТБ своими способностями и умениями удивляли 15 участников со всего мира! Смотрите номер Just Two Men прямо сейчас!

Воздушные акробаты из Белой Церкви Just Two Men показали невероятно высокий уровень профессионализма. «У вас был сильный номер, после которого по моей коже пошли мурашки. Было очень классно! Я уважаю вас за то, что вы делаете! Это колоссальная работа!» ― прокомментировала номер участников Ольга Харлан.

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