27 ноября состоялся показ шоу талантов «Україна має талант»-2021. Зрителей телеканала СТБ своими способностями и умениями удивляли 15 участников со всего мира! Смотрите номер Агаты и Дмитрия прямо сейчас!

Агата и Дмитрий показывали бальные танцы. Маленькие танцовщики тронули суровое жюри шоу своей артистичностью и профессионализмом. «Дима, ну ты такой артист! Невероятные взгляды, так играл все! Агата, ты тоже очень обаятельна! Это было так вкусно! Вдохновения вам и успехов! У вас 4 “да”!» ― сказала Ксения Мишина.

Больше по теме: Дмитрий Мацепа ― вокал на «Україна має талант»-2021

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.