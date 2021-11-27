Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9Ind3dy5zdGIudWEvdGFsYW50IiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4=

Рустам Юлдашев ― воздушная гимнастика с собаками на «Україна має талант»-2021

27.11.2021

27 ноября состоялся показ шоу талантов «Україна має талант»-2021. Зрителей телеканала СТБ своими способностями и умениями удивляли 15 участников со всего мира! Смотрите номер Рустама Юлдашева прямо сейчас!

Рустам Юлдашев на сцене шоу продемонстрировал невероятную воздушную гимнастику с собаками. «Это было очень весело, интересно, я вами восхищаюсь! Вы и ваши четырехлапые любимцы действительно подняли нам настроение!» ― прокомментировала номер Ольга Харлан.

Больше по теме: Дмитрий Мацепа ―  вокал на «Україна має талант»-2021

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.