27 ноября состоялся показ шоу талантов «Україна має талант»-2021. Зрителей телеканала СТБ своими способностями и умениями удивляли 15 участников со всего мира! Смотрите номер Рустама Юлдашева прямо сейчас!

Рустам Юлдашев на сцене шоу продемонстрировал невероятную воздушную гимнастику с собаками. «Это было очень весело, интересно, я вами восхищаюсь! Вы и ваши четырехлапые любимцы действительно подняли нам настроение!» ― прокомментировала номер Ольга Харлан.

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