27 листопада відбувся показ шоу талантів «Україна має талант»-2021. Глядачів телеканалу СТБ своїми здібностями та вміннями дивували 15 учасників зі всього світу! Дивіться номер Рустама Юлдашева просто зараз!

Рустам Юлдашев на сцені шоу продемонстрував неймовірну повітряну гімнастику з собаками. «Це було дуже весело, цікаво, я вами захоплююся! Ви та ваші чотирилапі улюбленці справді підняли нам настрій!» ― прокоментувала номер Ольга Харлан.

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