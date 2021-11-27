27 листопада о 19:00 відбувся показ шостого випуску найкращого шоу талантів «Україна має талант». Цієї суботи глядачів телеканалу СТБ дивували акробати, співаки і дружина Євгена Кота. Що було в шостому випуску легендарного шоу? Читайте зараз!

На цьому тижні Ольга Харлан стала однією із запрошених зіркових суддів нового сезону легендарного проєкту «Україна має талант» і приєдналася до Сергія Притули, Ксенії Мішиної та Євгена Кота. Ольга Харлан – олімпійська чемпіонка з фехтування, шестиразова чемпіонка світу і восьмиразова чемпіонка Європи, заслужена майстер спорту України.

Першим підкорювати сцену легендарного шоу вийшов Рустам Юлдашев. Він продемонстрував повітряну гімнастику з собаками. «Це було дуже весело, цікаво, я вами захоплююся! Ви та ваші чотирилапі улюбленці справді підняли нам настрій!» ― прокоментувала номер Ольга Харлан.

Олена Поліщук із Вінниці демонструвала вокальний талант. Дівчина виконала власну пісню українською мовою, однак суддям не сподобався її виступ, тому вони натиснули одразу три червоних кнопки. «Це той випадок, коли ми думали, що це дно, але знизу постукали. Одягнути вишиванку, віночок, співати про сало в тридцятиріччя незалежності, підкреслюючи цим не просто шароварщину, а шароварну шароварщину. Те, що ви робите, це настільки жахливо! Це справжня шкода українській культурі та українській пісні», ― прокоментував Сергій Притула.

А от Агата і Дмитро сьогодні показували бальні танці. Маленькі танцівники зворушили суворе журі шоу своєю артистичністю та професіоналізмом. «Дімо, ну ти такий артист! Неймовірні погляди, так відігравав усе! Агато, ти також дуже чарівна! Це було так смачно! Натхнення вам та успіхів! У вас 4 “так”!», ― сказала Ксенія Мішина.

Повітряні акробати з Білої Церкви Just Two Men показали неймовірно високий рівень професіоналізму. «У вас був сильний номер, після якого по моїй шкірі пішли мурашки. Було дуже класно! Я поважаю вас за те, що ви робите! Це колосальна робота!» ― прокоментувала номер учасників Ольга Харлан.

TANCEVANSKIY (Олександр Лещенко) вражав суддів танцювальним 3D-шоу. «Це було дуже цікаво. Це реально круте поєднання танцю і 3D-шоу. Я буду хвилюватися за тебе, коли ти пройдеш далі. Тому що я кажу тобі “так”!» ― висловив свій захват Женя Кот.

11-разовий чемпіон світу з армреслінгу Євгеній Прудник дивував українців своїм голосом. Він заспівав пісню Михайла Круга «Девочка пай», проте відразу ж після вступу судді натиснули червоні кнопки, а Ксенія Мішина запропонувала Євгенію виконати більш класичну композицію. І пісня Андрео Бочеллі «Time to say goodbye» викликала у них захват! «Ви просто неймовірний, чесно! Я просльозилася. Знаєте, чому? Ви настільки талановитий! Ось це справді Україна має талант! Тому що ви ж не співак. Ви займаєтеся армреслінгом, ви таксист, і ви неймовірно співаєте! Не переставайте це робити! У вас чотири “так”!» ― сказала Ольга Харлан.

Уляна Хаврона показала сьогодні виступ з обручами. До цього дівчина вражала своїм номером багато глядачів у різних країнах світу. «Уляно, у вас чудове відчуття сцени. Це було яскраво і дуже сексуально! Мені цікаво, скільки обручів буде у фіналі? У вас чотири “так”!» ― сказав Женя Кот.

Музичний колектив «ТопОркестра» виконав запальні пісні різними мовами світу. Однак у суддів були питання до професіоналізму учасників. «Це було справді дуже весело. Однак я не впевнений, що можу сказати вам “так” тільки за те, що мені було весело», ― висловив свою думку Сергій Притула.

Пілоніст із Харкова Дмитро Федотов продемонстрував театралізований номер з пілоном. «Дімо, дякую тобі, що ти не роздягався! Ви такими виступами ламаєте стереотип, що люди біля пілону роздягаються і що це стриптиз. Нарешті, ми дочекалися таких виступів, коли можемо бачити крутий пілон! У тебе 4 “так”!» ― сказав Женя Кот.

Театр тіней з Чернігова «Delight» показали біль Чорнобильської трагедії за допомогою тіней. «У мене після вашого виступу доволі неоднозначні емоції. Тому що музика була про закоханих, і на початку вашого номеру була теж тема закоханості: чоловік, жінка, кораблик. Я сиділа, в мене були сльози, я теж так хочу! А потім ― бац! Прип’ять, катастрофа ― і музика не змінилася! Вся друга частина загубила свій сенс! Мені здається, якби ви краще підготувалися, у мене були б мурашки по шкірі. Та сьогодні я хочу сказати вам “ні”», ― прокоментувала виступ учасників Ксенія Мішина.

Повітряні гімнасти Данило Кузнецов і Поліна Головченко показали потужний номер, який вразив усіх суддів шоу. А Ольга Харлан взагалі аплодувала стоячи. «Ваш останні трюк був бомбічним! Був момент, коли ти злетіла, і в мене відпала щелепа! Однак вам потрібно подбати про артистизм і пластику», ― зазначила Ксенія Мішина і пропустила учасників у наступний етап шоу.

Олексій Семенніков продемонстрував на сцені проєкту шоу мильних бульбашок з вогнем. Екстравагантний номер сподобався і глядачам, і суддям шоу. «У вас були неймовірно пластичні рухи з цими кульками. Склалося враження, ніби ви справді з ними спілкувалися! Це настільки було довершено і цілісно! Я так давно не захоплювався просто звичайнісінькими кульками! Це була магія! У вас 4 “так”!» ― прокоментував виступ Женя Кот.

Ілюзіоніст із Закарпаття Тоні Василь виступав наструпним. Але він показав небагато фокусів, тому судді були не в захваті. «У вас такий продуманий образ, ви так красиво говорите, але нас не вразили ваші фокуси. Не вистачило нам вражень. Тому сьогодні ви не проходите в наступний етап шоу. Потрібно урізноманітнити програму», ― сказала Ксенія Мішина.

Наталія Татаринцева, pole dance-танцівниця та дружина судді шоу Євгена Кота, також взяла участь у проєкті «Україна має талант». Наталія виконала танець на пілоні. «Ми казали, що у нас на сцені виступає дружина Євгена Кота, а насправді я хочу себе виправити. Це не на сцені виступає дружина Кота, а в журі у нас сидить чоловік Наталії Татаринцевої! Це було дуже круто, фантастично і практично нереально!» ― сказав Сергій Притула.

Акробатичний дует Duo Kate&Vasya виконали чуттєвий номер. «Я так люблю такі виступи, коли є така легка нота нахабності, коли у повітрі літає секс! Я розумію, Васю, що ти ― танцівник, і уявляю, яку величезну роботу ти проробив! Молодці, що знайшли сильні сторони і додали все до номеру!» ― сказав Женя Кот.

Більше на тему: Ілля Фрунза — фокуси на «Україна має талант»-2021

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