Наталія Татаринцева— танець на пілоніна «Україна має талант»-2021
27.11.2021
27 листопада відбувся показ шоу талантів «Україна має талант»-2021. Глядачів телеканалу СТБ своїми здібностями та вміннями дивували 15 учасників зі всього світу! Дивіться номер Наталії Татаринцевої просто зараз!
Наталія Татаринцева, pole dance-танцівниця та дружина судді шоу Євгена Кота, також взяла участь у проєкті «Україна має талант». Наталія виконала танець на пілоні. «Ми казали, що у нас на сцені виступає дружина Євгена Кота, а насправді я хочу себе виправити. Це не на сцені виступає дружина Кота, а в журі у нас сидить чоловік Наталії Татаринцевої! Це було дуже круто, фантастично і практично нереально!» ― сказав Сергій Притула.
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