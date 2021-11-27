27 листопада відбувся показ шоу талантів «Україна має талант»-2021. Глядачів телеканалу СТБ своїми здібностями та вміннями дивували 15 учасників зі всього світу! Дивіться номер Наталії Татаринцевої просто зараз!

Наталія Татаринцева, pole dance-танцівниця та дружина судді шоу Євгена Кота, також взяла участь у проєкті «Україна має талант». Наталія виконала танець на пілоні. «Ми казали, що у нас на сцені виступає дружина Євгена Кота, а насправді я хочу себе виправити. Це не на сцені виступає дружина Кота, а в журі у нас сидить чоловік Наталії Татаринцевої! Це було дуже круто, фантастично і практично нереально!» ― сказав Сергій Притула.

Більше на тему: Дмитро Мацьопа — вокал на «Україна має талант»-2021

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.