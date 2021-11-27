27 листопада відбувся показ шоу талантів «Україна має талант»-2021. Глядачів телеканалу СТБ своїми здібностями та вміннями дивували 15 учасників зі всього світу! Дивіться номер Тоні Василя просто зараз!

Ілюзіоніст із Закарпаття Тоні Василь показав мало фокусів, тому судді були не в захваті від його виступу. «У вас такий продуманий образ, ви так красиво говорите, але нас не вразили ваші фокуси. Не вистачило нам вражень. Тому сьогодні ви не проходите в наступний етап шоу. Потрібно урізноманітнити програму», ― сказала Ксенія Мішина.

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