Тони Василий ― иллюзионист на «Україна має талант»-2021
27.11.2021
27 ноября состоялся показ шоу талантов «Україна має талант»-2021. Зрителей телеканала СТБ своими способностями и умениями удивляли 15 участников со всего мира! Смотрите номер Тони Василия прямо сейчас!
Иллюзионист из Закарпатья Тони Василий показал мало фокусов, поэтому судьи были не в восторге от его выступления. «У вас такой продуманный образ, вы так красиво говорите, но нас не поразили ваши фокусы. Не хватило нам впечатлений. Потому сегодня вы не проходите в следующий этап шоу. Нужно разнообразить программу», ― сказала Ксения Мишина.
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