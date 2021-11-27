27 ноября состоялся показ шоу талантов «Україна має талант»-2021. Зрителей телеканала СТБ своими способностями и умениями удивляли 15 участников со всего мира! Смотрите номер Тони Василия прямо сейчас!

Иллюзионист из Закарпатья Тони Василий показал мало фокусов, поэтому судьи были не в восторге от его выступления. «У вас такой продуманный образ, вы так красиво говорите, но нас не поразили ваши фокусы. Не хватило нам впечатлений. Потому сегодня вы не проходите в следующий этап шоу. Нужно разнообразить программу», ― сказала Ксения Мишина.

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