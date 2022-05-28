Mind2mind приютили семьи из Мариуполя и Херсона

Об этом, а также о помощи трем приютам животных, всемирно известные менталисты рассказали ведущему Григорию Решетнику.

«Сейчас каждый украинец мечтает о том, чтобы их магия помогла Украине победить. Я представляю, насколько нелегко переживать все происходящее в Украине на таком большом расстоянии от дома и близких. Но очень приятно, что они все равно всем сердцем болеют за Украину. Однозначно Джеймсу, его стране и премьер-министру Великобритании, которая больше всего из всех стран мира помогает Украине и верит в нашу победу – безграничная благодарность! И, кстати, у Джеймса гораздо лучше стал украинский язык!» – комментирует Григорий Решетник.

Утро 24 февраля для их близких, родителей в Днепре и помощь украинцам в ОАЭ Марина и Джеймс рассказали в интервью:

О помощи приютам, фонду Сергея Притулы и концертах: Я не встретила ни одного человека, кто не пожелал нам победы и не ссорился с российскими властями.

М: Мы приютили две семьи: одну из Мариуполя, другую из Херсона, которые должны были покинуть свои дома. Но надеюсь, что у нас им будет спокойно на время.

М: Мы очень любим животных. У нас трое животных в доме, две собаки и кошка. Поэтому мы стали помогать приютам: несколько приютов в Днепре и один в Донецкой области. Я не знаю, как они держатся, если простые люди не будут помогать, кто поможет. Также когда Сергей Притула выложил свои видео с призывами помогать ВСУ, мы присоединились к нему.

М: Мы с Джеймсом работаем почти каждый день, выступаем, делаем шоу и когда люди узнают, что я из Украины – я получаю столько любви от людей со всего мира. Я не встретила ни одного человека, кто не пожелал нам победы и не ссорился с российскими властями.

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