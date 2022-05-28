Mind2mind прихистили родини з Маріуполя та Херсону

Про це, а також про допомогу трьом притулкам тварин, всесвітньовідомі менталісти розповіли ведучому Григорію Решетніку.

«Зараз кожен українець мріє, аби їхня магія допомогла Україні перемогти. Я уявляю, наскільки нелегко переживати все, що відбувається в Україні, на такій великій відстані від дому та близьких. Але надзвичайно приємно, що вони все одно всім серцем вболівають за Україну. Однозначно Джеймсу, його країні та прем’єр-міністру Великобританії, яка чи не найбільше з усіх країн світу допомагає Україні та вірить у нашу перемогу – безмежна подяка! І, до речі, у Джеймса набагато кращою стала українська мова!» – коментує Григорій Решетнік.

Про ранок 24 лютого для їхніх близьких, батьків у Дніпрі та допомогу українцям в ОАЕ Марина та Джеймс розповіли в інтерв’ю:

Про допомогу притулкам, фонду Сергія Притули та концерти: Я не зустріла ні одну людину, хто не побажав нам перемоги й не сварився на російську владу.

М: Ми прихистили дві сім’ї: одну з Маріуполя, іншу з Херсону, які повинні були залишити свої домівки. Та сподіваюсь, що в нас їм буде спокійно на деякий час.

М: Ми дуже любимо тварин. У нас троє тварин у домі, дві собаки та кішка. Тому ми стали допомагати притулкам: кілька притулків у Дніпрі та один у Донецькій області. Я не знаю, як вони тримаються, якщо прості люди не допомагатимуть, то хто допоможе. Також, коли Сергій Притула виклав свої відео із закликами допомагати ЗСУ, ми долучились до нього.

М: Ми з Джеймсом працюємо майже кожного дня, виступаємо, робимо шоу й коли люди дізнаються, що я з України – я отримую стільки любові від людей з усього світу. Я не зустріла ні одну людину, хто не побажав нам перемоги й не сварився на російську владу.

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