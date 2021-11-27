27 листопада відбувся показ шоу талантів «Україна має талант»-2021. Глядачів телеканалу СТБ своїми здібностями та вміннями дивували 15 учасників зі всього світу! Дивіться номер Дмитра Федотова просто зараз!

Пілоніст із Харкова Дмитро Федотов продемонстрував театралізований номер з пілоном. «Дімо, дякую тобі, що ти не роздягався! Ви такими виступами ламаєте стереотип, що люди біля пілону роздягаються і що це стриптиз. Нарешті, ми дочекалися таких виступів, коли можемо бачити крутий пілон! У тебе 4 “так”!» ― сказав Женя Кот.

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