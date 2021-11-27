27 листопада відбувся показ шоу талантів «Україна має талант»-2021. Глядачів телеканалу СТБ своїми здібностями та вміннями дивували 15 учасників зі всього світу! Дивіться номер ТопОркестра просто зараз!

Музичний колектив «ТопОркестра» виконав запальні пісні різними мовами світу. Однак у суддів були питання до професіоналізму учасників. «Це було справді дуже весело. Однак я не впевнений, що можу сказати вам “так” тільки за те, що мені було весело», ― прокоментував Сергій Притула.

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