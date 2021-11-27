Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9Ind3dy5zdGIudWEvdGFsYW50IiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4=

ТопОркестра —  музичний номер на «Україна має талант»-2021

27.11.2021

27 листопада відбувся показ шоу талантів «Україна має талант»-2021. Глядачів телеканалу СТБ своїми здібностями та вміннями дивували 15 учасників зі всього світу! Дивіться номер ТопОркестра просто зараз!

Музичний колектив «ТопОркестра» виконав запальні пісні різними мовами світу. Однак у суддів були питання до професіоналізму учасників. «Це було справді дуже весело. Однак я не впевнений, що можу сказати вам “так” тільки за те, що мені було весело», ― прокоментував Сергій Притула. 

Більше на тему: Дмитро Мацьопа —  вокал на «Україна має талант»-2021

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.