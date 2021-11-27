27 листопада відбувся показ шоу талантів «Україна має талант»-2021. Глядачів телеканалу СТБ своїми здібностями та вміннями дивували 15 учасників зі всього світу! Дивіться номер Уляни Хаврони просто зараз!

Уляна Хаврона показала номер з обручами. До цього дівчина вражала своїми виступами багато глядачів у різних країнах світу. «Уляно, у вас чудове відчуття сцени. Це було яскраво і дуже сексуально! Мені цікаво, скільки обручів буде у фіналі? У вас чотири “так”!» ― сказав Женя Кот.

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