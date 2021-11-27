27 листопада відбувся показ шоу талантів «Україна має талант»-2021. Глядачів телеканалу СТБ своїми здібностями та вміннями дивували 15 учасників зі всього світу! Дивіться номер Євгенія Прудника просто зараз!

11-разовий чемпіон світу з армреслінгу Євгеній Прудник дивував українців своїм голосом. Він заспівав пісню Михайла Круга «Девочка пай», проте відразу ж після вступу судді натиснули червоні кнопки, а Ксенія Мішина запропонувала Євгенію виконати більш класичну композицію. І пісня Андрео Бочеллі «Time to say goodbye» викликала у них захват! «Ви просто неймовірний, чесно! Я просльозилася. Знаєте, чому? Ви настільки талановитий! Ось це справді Україна має талант! Тому що ви ж не співак. Ви займаєтеся армреслінгом, ви таксист, і ви неймовірно співаєте! Не переставайте це робити! У вас чотири “так”!» ― сказала Ольга Харлан.

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