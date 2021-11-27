27 листопада відбувся показ шоу талантів «Україна має талант»-2021. Глядачів телеканалу СТБ своїми здібностями та вміннями дивували 15 учасників зі всього світу! Дивіться номер TANCEVANSKIY просто зараз!

TANCEVANSKIY (Олександр Лещенко) вражав суддів танцювальним 3D-шоу. «Це було дуже цікаво. Це реально круте поєднання танцю і 3D-шоу. Я буду хвилюватися за тебе, коли ти пройдеш далі. Тому що я кажу тобі “так”!» ― прокоментував Женя Кот.

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