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Just Two Men —  повітряні акробати на «Україна має талант»-2021

27.11.2021

27 листопада відбувся показ шоу талантів «Україна має талант»-2021. Глядачів телеканалу СТБ своїми здібностями та вміннями дивували 15 учасників зі всього світу! Дивіться номер Just Two Men просто зараз!

Повітряні акробати з Білої Церкви Just Two Men показали неймовірно високий рівень професіоналізму. «У вас був сильний номер, після якого по моїй шкірі пішли мурашки. Було дуже класно! Я поважаю вас за те, що ви робите! Це колосальна робота!» ― прокоментувала номер учасників Ольга Харлан. 

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