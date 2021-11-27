27 листопада відбувся показ шоу талантів «Україна має талант»-2021. Глядачів телеканалу СТБ своїми здібностями та вміннями дивували 15 учасників зі всього світу! Дивіться номер Агати і Дмитра просто зараз!

Агата і Дмитро показували бальні танці. Маленькі танцівники зворушили суворе журі шоу своєю артистичністю та професіоналізмом. «Дімо, ну ти такий артист! Неймовірні погляди, так відігравав усе! Агато, ти також дуже чарівна! Це було так смачно! Натхнення вам та успіхів! У вас 4 “так”!» ― сказала Ксенія Мішина.

Більше на тему: Дмитро Мацьопа — вокал на «Україна має талант»-2021

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.