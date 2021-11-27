TANCEVANSKIY (Александр Лещенко) ― танцевальное 3D-шоу на «Україна має талант»-2021
27.11.2021
27 ноября состоялся показ шоу талантов «Україна має талант»-2021. Зрителей телеканала СТБ своими способностями и умениями удивляли 15 участников со всего мира! Смотрите номер TANCEVANSKIY прямо сейчас!
TANCEVANSKIY (Александр Лещенко) поражал судей танцевальным 3D-шоу. «Это было очень интересно. Это реально крутое сочетание танца и 3D-шоу. Я буду волноваться за тебя, когда ты пройдешь дальше. Потому что я говорю тебе “да”!» ― сказал Женя Кот.
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