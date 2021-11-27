Евгений Прудник ― вокал на «Україна має талант»-2021
27.11.2021
27 ноября состоялся показ шоу талантов «Україна має талант»-2021. Зрителей телеканала СТБ своими способностями и умениями удивляли 15 участников со всего мира! Смотрите номерЕвгения Прудникапрямо сейчас!
11-кратный чемпион мира по армрестлингу Евгений Прудник удивлял украинцев своим голосом. Он начал исполнять песню Михаила Круга «Девочка пай», но сразу после вступления судьи нажали красные кнопки, а Ксения Мишина предложила Евгению спеть более классическую композицию. И песня Андрео Бочелли «Time to say goodbye» вызвала у всех восхищение. «Вы просто невероятный, честно! Я прослезилась. Знаете почему? Вы настолько талантливый! Вот это действительно Украина имеет талант! Потому что вы же не певец. Вы занимаетесь армрестлингом, вы таксист, и вы невероятно поете! Не переставайте это делать! У вас четыре “да”!» ― сказала Ольга Харлан.