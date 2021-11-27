27 ноября состоялся показ шоу талантов «Україна має талант»-2021. Зрителей телеканала СТБ своими способностями и умениями удивляли 15 участников со всего мира! Смотрите номер ТопОркестра прямо сейчас!

Музыкальный коллектив «ТопОркестра» исполнил зажигательные песни на разных языках мира. Однако у судей были вопросы к профессионализму участников. «Это было действительно очень весело, однако я не уверен, что могу сказать вам “да” только за то, что мне было весело», ― прокомментировал Сергей Притула.

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