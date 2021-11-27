Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9Ind3dy5zdGIudWEvdGFsYW50IiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4=

Дмитрий Федотов ― пилон на «Україна має талант»-2021

27.11.2021

27 ноября состоялся показ шоу талантов «Україна має талант»-2021. Зрителей телеканала СТБ своими способностями и умениями удивляли 15 участников со всего мира! Смотрите номер Дмитрия Федотова прямо сейчас!

Пилонист из Харькова Дмитрий Федотов продемонстрировал театрализованный номер с пилоном. «Дима, спасибо тебе, что ты не раздевался! Вы такими выступлениями ломаете стереотип, что люди у пилона раздеваются и что это стриптиз. Наконец-то мы дождались таких выступлений, когда можем видеть крутой пилон! У тебя 4 “да”!» ― сказал Женя Кот.

Больше по теме: Дмитрий Мацепа ―  вокал на «Україна має талант»-2021

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.