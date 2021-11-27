27 ноября состоялся показ шоу талантов «Україна має талант»-2021. Зрителей телеканала СТБ своими способностями и умениями удивляли 15 участников со всего мира! Смотрите номер Дмитрия Федотова прямо сейчас!

Пилонист из Харькова Дмитрий Федотов продемонстрировал театрализованный номер с пилоном. «Дима, спасибо тебе, что ты не раздевался! Вы такими выступлениями ломаете стереотип, что люди у пилона раздеваются и что это стриптиз. Наконец-то мы дождались таких выступлений, когда можем видеть крутой пилон! У тебя 4 “да”!» ― сказал Женя Кот.

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