«Україна має талант»: список учасників, які пройшли, від 27.11.2021
27.11.2021
27 листопада відбувся показ шостого випуску найкращого шоу талантів «Україна має талант». Глядачів телеканалу СТБ своїми здібностями та вміннями дивували 15 учасників! Хто пройшов у наступний етап проєкту «Україна має талант»-2021? Дивіться список учасників, які пройшли далі, від 27.11.2021.
- Рустам Юлдашев продемонстрував повітряну гімнастику з собаками.
- Агата і Дмитро ― маленькі танцівники-бальники зворушили суворе журі шоу своєю артистичністю та професіоналізмом.
- Just Two Men ― повітряні акробати, що показали неймовірно високий рівень професіоналізму.
- TANCEVANSKIY (Олександр Лещенко) вражав журі танцювальним 3D-шоу.
- Євгеній Прудник ― 11-разовий чемпіон світу з армреслінгу дивував українців своїм неперевершеним вокалом.
- Уляна Хаврона, яка вже встигла підкорити багатьох глядачів у різних країнах світу, вражала суддів номером з обручами.
- Дмитро Федотов продемонстрував театралізований номер з пілоном.
- Данило Кузнецов і Поліна Головченко ― повітряні гімнасти, що показали потужний номер, який вразив усіх суддів шоу.
- Олексій Семенніков продемонстрував на сцені проєкту екстравагантне шоу мильних бульбашок з вогнем.
- Наталія Татаринцева – пілоністка, м. Київ
- Duo Kate&Vasya виконали чуттєвий акробатичний номер.
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