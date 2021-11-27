27 листопада відбувся показ шостого випуску найкращого шоу талантів «Україна має талант». Глядачів телеканалу СТБ своїми здібностями та вміннями дивували 15 учасників! Хто пройшов у наступний етап проєкту «Україна має талант»-2021? Дивіться список учасників, які пройшли далі, від 27.11.2021.

Рустам Юлдашев продемонстрував повітряну гімнастику з собаками. Агата і Дмитро ― маленькі танцівники-бальники зворушили суворе журі шоу своєю артистичністю та професіоналізмом. Just Two Men ― повітряні акробати, що показали неймовірно високий рівень професіоналізму. TANCEVANSKIY (Олександр Лещенко) вражав журі танцювальним 3D-шоу. Євгеній Прудник ― 11-разовий чемпіон світу з армреслінгу дивував українців своїм неперевершеним вокалом. Уляна Хаврона, яка вже встигла підкорити багатьох глядачів у різних країнах світу, вражала суддів номером з обручами. Дмитро Федотов продемонстрував театралізований номер з пілоном. Данило Кузнецов і Поліна Головченко ― повітряні гімнасти, що показали потужний номер, який вразив усіх суддів шоу. Олексій Семенніков продемонстрував на сцені проєкту екстравагантне шоу мильних бульбашок з вогнем. Наталія Татаринцева – пілоністка, м. Київ Duo Kate&Vasya виконали чуттєвий акробатичний номер.

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