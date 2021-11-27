«Україна має талант»: список прошедших участников от 27.11.2021
27.11.2021
27 ноября состоялся показ шестого выпуска лучшего шоу талантов «Україна має талант». Зрителей телеканала СТБ своими способностями и умениями удивляли 15 участников! Кто прошел в следующий этап проекта «Україна має талант»-2021? Смотрите список прошедших дальше участников от 27.11.2021.
- Рустам Юлдашев продемонстрировал воздушную гимнастику с собаками.
- Агата и Дмитрий ― маленькие танцоры-бальники, которые тронули суровое жюри шоу своей артистичностью и профессионализмом.
- Just Two Men ― воздушные акробаты, показавшие невероятно высокий уровень профессионализма.
- TANCEVANSKIY (Александр Лещенко) поражал жюри танцевальным 3D-шоу.
- Евгений Прудник ― 11-кратный чемпион мира по армрестлингу удивлял украинцев своим невероятным вокалом.
- Ульяна Хаврона, успевшая покорить многих зрителей в разных странах мира, поразила судей номером с обручами.
- Дмитрий Федотов продемонстрировал театрализованный номер с пилоном.
- Даниил Кузнецов и Полина Головченко ― воздушные гимнасты, которые показали мощный номер, поразивший всех судей шоу.
- Алексей Семенников продемонстрировал на сцене проекта экстравагантное шоу мыльных пузырей с огнем..
- Наталья Татаринцева – пилонистка, г. Киев
- Duo Kate&Vasya исполнили чувственный акробатический номер.
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