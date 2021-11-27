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Duo Kate&Vasya ― акробаты на «Україна має талант»-2021

27.11.2021

27 ноября состоялся показ шоу талантов «Україна має талант»-2021. Зрителей телеканала СТБ своими способностями и умениями удивляли 15 участников со всего мира! Смотрите номер Duo Kate&Vasya прямо сейчас!

Акробатический дуэт Duo Kate&Vasya исполнили чувственный номер. «Я так люблю такие выступления, когда есть такая легкая нота наглости, когда в воздухе витает секс! Я понимаю, Вася, что ты ― танцовщик, и представляю, какую огромную работу ты проделал! Молодцы, что нашли сильные стороны и добавили все это в номер!» ― сказал Женя Кот.

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