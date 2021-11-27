27 листопада відбувся показ шоу талантів «Україна має талант»-2021. Глядачів телеканалу СТБ своїми здібностями та вміннями дивували 15 учасників зі всього світу! Дивіться номер Duo Kate&Vasya просто зараз!

Акробатичний дует Duo Kate&Vasya виконали чуттєвий номер. «Я так люблю такі виступи, коли є така легка нота нахабності, коли у повітрі літає секс! Я розумію, Васю, що ти ― танцівник, і уявляю, яку величезну роботу ти проробив! Молодці, що знайшли сильні сторони і додали все до номеру!» ― сказав Женя Кот.

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