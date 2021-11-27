27 листопада відбувся показ шоу талантів «Україна має талант»-2021. Глядачів телеканалу СТБ своїми здібностями та вміннями дивували 15 учасників зі всього світу! Дивіться номер Данила Кузнецова і Поліни Головченко просто зараз!

Повітряні гімнасти Данило Кузнецов і Поліна Головченко показали потужний номер, який вразив усіх суддів шоу. А Ольга Харлан взагалі аплодувала стоячи. «Ваш останні трюк був бомбічним! Був момент, коли ти злетіла, і в мене відпала щелепа! Однак вам потрібно подбати про артистизм і пластику», ― сказала Ксенія Мішина та пропустила учасників у наступний етап шоу.

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